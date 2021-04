Regraba escenas de Gonzalo Peña

"Yo no puedo emitir un juicio porque nunca he sido juez ni verdugo de nadie. Me integro con toda la felicidad del mundo a la telenovela de Juan Osorio y me gusta entrar a un proyecto y una empresa que está comprometida con la sociedad. Eso me enorgullece.

"También me da gusto saber que la sociedad y las maneras de relacionarnos entre todos los seres humanos están sufriendo cambios favorables y que estamos en un momento diferente. Sí me hace feliz entrar a este proyecto, independientemente de las circunstancias que se hayan dado", afirmó Noriega en entrevista.

TOMA LA ESTAFETA

El originario de Guanajuato se unió al elenco de ¿Qué le Pasa a Mi Familia? como reemplazo de Gonzalo Peña, quien fue cesado luego de que la presentadora Daniela Berriel lo acusara de complicidad en una violación en su contra.

Desde la semana pasada comenzaron las grabaciones de Noriega y hasta el momento llevan más de 70 escenas regrabadas, algo que, reconoce, ha sido pesado.

"Llego a mi casa feliz porque día con día siento que hemos ido avanzando más. Cada vez encuentro más al personaje, he construido un vínculo con mis compañeros, con mis directores, me siento menos perdido y más con la brújula en la mano.

"Ha sido una experiencia de mucho nerviosismo, de saber que traigo una carga de trabajo y responsabilidad grande en mi espalda, pero que, al final, ha salido favorablemente porque he tenido el gran apoyo de directores, escritores, mis compañeros y el productor", comentó el histrión.