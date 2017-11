Registran el pasado del acusado del ataque terrorista en NY

NUEVA YORK, EUA. — El hombre acusado de conducir un camión para asesinar a ocho personas en un ataque terrorista en Nueva York ha sido descrito como un "lobo solitario" terrorista, pero los investigadores continúan registrando su pasado para asegurarse de que actuó solo.

Los expertos en antiterrorismo dicen que los investigadores seguramente estudiarán los contactos y comunicaciones de Saipov para tratar de averiguar si alguien estuvo detrás de sus planes violentos, habló con él acerca de reunirse o contribuyó financieramente, incluso sin saberlo.

Desde su cama de hospital, Sayfullo Saipov contó con orgullo a los investigadores cómo actuó solo cuando alquiló un camión y lo utilizó para atropellar a ciclistas y peatones en una ciclovía del sur de Manhattan, todo en nombre del grupo extremista Estado Islámico.

Desde el ataque, la policía de Nueva York y el FBI han estado trabajando para estudiar su pasado, interrogar a su familia y amigos, examinar su teléfono celular y su actividad en línea en busca de pistas que podrían identificar a otros que planean ataques similares.

Esa búsqueda ya ha revelado casos en los que Saipov tuvo contacto con otras personas que habían sido objeto de escrutinio policial.

"Lo que estamos buscando es cómo se puso en contacto con las personas que son sujetas de otras investigaciones, cuál es su conexión con esa gente", dijo John Miller, el principal funcionario antiterrorista de la policía de Nueva York.

Saipov, de 29 años, llegó a Estados Unidos desde Uzbekistán en 2010 de forma legal. Las autoridades afirmaron que no tenía antecedentes penales u otro problema con la ley.

Cuando arribó al país, vivió primero en Ohio, donde trabajó como conductor de un camión comercial y de ahí se mudó a Florida. Recientemente radicaba en Nueva Jersey con su esposa e hijos y trabajaba como conductor de Uber.

Desde el arresto de Saipov, los investigadores han tratado de determinar si tuvo alguna interacción con otro sospechoso de terrorismo, incluidos cuatro uzbekos encausados en un caso aparte en Brooklyn por conspirar para apoyar al Estado Islámico. Los fiscales los han acusado de buscar viajar a Pakistán para combatir como parte del grupo.

El FBI encontró que Saipov fue a una boda hace dos años a la que también asistió otro inmigrante de Uzbekistán que estaba y permanece, bajo investigación.

Los agentes han interrogado a muchas personas que conocían a Saipov, incluido a un amigo suyo que fue interrogado por horas durante varios días. Hasta ahora, ese hombre _quien también es inmigrante de Uzbekistán_ es considerado como testigo, de acuerdo con dos funcionarios del orden público.

Los investigadores interrogaron a la esposa de Saipov, quien cooperó con las autoridades pero no proporcionó ninguna pista. También visitaron una mezquita en Nueva Jersey, donde vivía el acusado, informó uno de los funcionarios.

Ambos funcionarios no estaban autorizados para hablar públicamente de la investigación por lo que lo hicieron con The Associated Press bajo condición de anonimato.

Por su parte, el FBI en Ohio interrogó a miembros de una comunidad uzbeka sobre Saipov. Los investigadores podrían buscar hablar con otras 23 personas a las cuales el presidente Donald Trump dijo que enlistaron a Saipov como contacto en sus formas migratorias.

Las autoridades pueden comparar la información con sus bases de datos de inteligencia utilizando los nombres y otra información recopilada por las agencias estadounidenses, dijo Jeffrey Ringel, exagente del FBI y miembro de la Fuerza de Tarea Conjunta contra el Terrorismo y que actualmente trabaja para la firma privada de seguridad Soufan Group.

Un caso como el de Saipov "puede conducir a todo tipo de giros en las investigaciones", informó Ringel. Podría indicar que Saipov actuó solo, "pero hasta que eso sea determinado, todo debe de revisarse".

Saipov fue acusado por delitos de terrorismo federal que podrían calificarlo para recibir la pena de muerte. De acuerdo con una denuncia penal, el inmigrante uzbeko realizó declaraciones sobre su lealtad para con el Estado Islámico, el cual posteriormente se atribuyó el ataque.