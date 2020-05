Registran restaurantes leve repunte en ventas

Muchos negocios han salido a flote gracias al apoyo de la ciudadanía, al apoyo del consumo local, a que la gente respete las reglas de salud y se queden en casa pero que puede pedir de sus platillos favoritos de sus restaurantes favoritos Jorge Bello Méndez, presidente de la Canirac Victoria

Cd. Victoria, Tam.- Tras varias semanas con una pérdida de entre el 80 y 90 por ciento en las ventas del sector restaurantero, la última semana registró una ligera recuperación de alrededor del 10 por ciento, esto lo reportaron afiliados a la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) en la capital del estado.

"Muchos negocios han salido a flote gracias al apoyo de la ciudadanía, al apoyo del consumo local, a que la gente respete las reglas de salud y se queden en casa pero que puede pedir de sus platillos favoritos de sus restaurantes favoritos", consideró el presidente de la Canirac, Jorge Bello Méndez, "nos ayudan a sobrevivir, a salir adelante como empresas y nos ayudan a seguirle sirviendo a Ciudad Victoria".

No obstante, el panorama sigue siendo desolador, el representante de los restauranteros dijo que algunos empresarios ya le han manifestado que en caso de que la cuarentena se extienda en los próximos meses se verían obligados a cerrar definitivamente, esto debido a que al no contar con un flujo continuo de ingresos no podrán cumplir con compromisos como rentas, nóminas, proveedores y créditos.

"Nos han dicho ´si sigue así, yo ya hasta aquí le doy´, porque al final del día los gastos fijos son los que más nos están pegando", recordó que algunos empresarios ya han empezado a acceder a créditos bancarios o gubernamentales tanto con la Federación como con el Estado, sin embargo, estos son insuficientes para resistir por tiempo indefinido.

En cuanto a la plantilla laboral del sector restaurantero, Bello Méndez aseveró que se cuenta con la mayor parte de los mil 400 trabajadores en los más de 400 negocios de la localidad, de los cuales Canirac cuenta con 150 negocios afiliados, salvo alrededor de 150 trabajadores que eran contratados de manera eventual.