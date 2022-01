Registran Premios Nacionales rezago inédito

Tradicionalmente, estas condecoraciones consistían en una medalla de oro, un diploma firmado por el Presidente de la República, una cantidad fija de 100 mil pesos y un monto adicional de acuerdo a la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles que, en los últimos años, nunca fue inferior a los 823 mil 313 pesos. No obstante, durante la Administración actual los premios se han rodeado de polémicas por cambios en sus montos y la intención de reformar sus estatutos.

En su convocatoria para los Premios Nacionales de Ciencias 2021, por ejemplo, la SEP condicionó la cantidad económica de la distinción a la suficiencia presupuestal, revirtiendo así una tendencia de crecimiento y estabilidad durante sexenios anteriores. A diferencia de sus tres últimas ediciones, los galardonados para el año pasado, cuando finalmente se anuncien, podrían no recibir la cantidad adicional de 823 mil 313, cifra que solía estar asegurada desde las bases para los ganadores de ambas categorías, Ciencias Físico-Matemáticas y Naturales, y Tecnología, Innovación y Diseño.

La SC, por el contrario, sí ha logrado asegurar ese monto en sus convocatorias para los elegidos en las áreas de Lingüística y Literatura; Bellas Artes; Historia, Ciencias Sociales y Filosofía, y Artes y Tradiciones Populares, pero tuvo un desacuerdo público con el jurado del 2020. En esa edición, que todavía no ha tenido una ceremonia de entrega, el historiador Alfredo López Austin (fallecido en octubre del 2021), el escritor Adolfo Castañón, el escultor Hersúa y el artesano Mario Agustín Gaspar resultaron seleccionados en sus respectivos campos. Tras la deliberación y anuncio por parte del jurado, el Consejo del premio otorgó un reconocimiento adicional a la cineasta Bertha Navarro con el fin de remediar la presencia únicamente masculina entre los honrados. En una carta pública, el jurado, compuesto por Vicente Quirarte, Malva Flores, Evelina Gil Castillo, Luis Fernando Lara, Ilda Elizabeth Moreno Rojas, Guadalupe Rodríguez Domínguez y Dubravka Suznjevic aseguraron que, sin demérito de las cualidades de Navarro, esta decisión estaba al margen de la ley.

De acuerdo con el área de Comunicación Social de la SC, el retraso en la entrega del 2020 y el anuncio del 2021, según informó a REFORMA, se debe a que se están coordinando fechas para la entrega en conjunto con otros premios nacionales, y negó que se debiera a un asunto presupuestal. Se espera, asimismo, que el anuncio y entrega puedan llevarse a cabo el primer trimestre de este año. CUMPLE SC CON LO ECONÓMICO A diferencia de la SEP, que no tiene ganadores para el 2020 ni para el 2021, la SC sí cumplió con la entrega del monto económico para los ganadores que ya tiene anunciados. No obstante, sigue sin informarles los detalles de cuándo se hará la ceremonia de entrega oficial. "Las autoridades de la Secretaría de Cultura han cumplido en tiempo y forma con el compromiso de la entrega del monto económico correspondiente al Premio Nacional de Artes y Literatura en 2020.

No se han puesto en contacto conmigo para darme noticias sobre la entrega formal del galardón", explicó a este diario Castañón, galardonado en 2020 en el campo de Lingüística y Literatura. Consultado, el arqueólogo Leonardo López Luján, hijo de López Austin, premiado ese mismo año en la rama de Ciencias Sociales y Filosofía, informó lo mismo. "Las autoridades no nos han dado ninguna explicación, ni veo por qué tendrían que hacerlo. Debo decir que mi padre se sintió muy halagado al ganar este reconocimiento por decisión de un distinguido jurado de científicos sociales y humanistas a nombre del pueblo de México", expuso. "Él recibió en vida el estímulo económico y por su enfermedad avanzada no habría estado en condiciones de asistir a la ceremonia de entrega del diploma y la medalla. En cuanto a homenajes póstumos, mi padre nos dejó como voluntad anticipada que no deseaba la realización de ceremonias oficiales, civiles o religiosas de ninguna índole", abundó.