Registran pérdidas ¡del 50 por ciento!

Este panorama de acuerdo con Roberto Cruz, líder local de la Cámara Nacional de Comercio ( Canaco ) empeora la situación que se ha generado en medio de la pandemia sanitaria por Covid -19. "Definitivamente tuvimos afectaciones económicas con estas lluvias, todavía estamos sacando los números exactos pero si podemos decir que fue un 50 por ciento, no teníamos clientes porque la gente no podía salir o porque fue víctima de las inundaciones".

Entre los gremios más afectados están los que venden ropa, zapatos, artículos decorativos, novedades, electrónicos, así como tiendas departamentales y restaurantes.

"No podemos hacer nada frente a los fenómenos meteorológicos, pero ojalá que esta temporada de lluvias no sea tan severa como la de otros años, porque es difícil salir adelante, estamos en una pandemia de la que no hemos podido recuperarnos".

La lluvia inició en la mañana del pasado martes y se prolongó hasta la mañana de ayer jueves, de leve a intensa.