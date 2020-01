Registran otro caso de muerte por ´vapeo´

Harlingen, Tx.

El Distrito de Salud del Condado de Galveston emitió un comunicado donde informa que una mujer murió víctima del consumo de un cigarrillo electrónico, o Vaping, lo que le causó una lesión pulmonar asociada (EVALI, por sus siglas en inglés).

La mujer, de 30 a 35 años y residente de Galveston, murió el 29 de diciembre en un hospital local mientras recibía tratamiento para EVALI.

El Distrito de Salud dice que a partir del 3 de enero, han recibido otros cuatro casos confirmados o probables en pacientes hospitalizados con EVALI, todos residentes del condado de Galveston.

La causa de las enfermedades relacionadas con el vapeo sigue siendo desconocida, pero el acetato de vitamina E parece ser un factor común.

Como parte de su investigación en curso, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) y la Administración de Drogas y Alimentos (FDA) recomiendan que las personas no utilicen productos que contengan THC que contengan cigarrillos electrónicos o vapeadores, especialmente de amigos, familiares o en persona. / vendedores en línea.

Según los CDC, la vitamina E no se debe agregar a los productos de cigarrillos electrónicos o vapeo. Del mismo modo, las personas no deben agregar sustancias no previstas por el fabricante a los productos, incluidas las adquiridas en establecimientos minoristas.

Si bien parece que el acetato de vitamina E está relacionado con EVALI, se están investigando muchas sustancias y fuentes de productos diferentes, según los CDC.