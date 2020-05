Registran números rojos

Las pérdidas que hemos tenido son muy fuertes, iniciaron a finales de marzo cuando se decretó pandemia, no había clientes, hay registros de cero ventas, de cero afluencia en el turismo médico.¨ María Esthela Moreno Gutiérrez, CETUM Reynosa

Durante última semana de marzo y las primeras tres semanas de abril, las farmacias, así como negocios dedicados a la venta de insumos médicos del corredor Puente Internacional Reynosa-Hidalgo registraron números rojos.

Los cientos de personas que solía abarrotar este punto, dejaron de acudir por la contingencia sanitaria del Covid19, aunado a la recomendación para permanecer en casa.

"Las pérdidas que hemos tenido son muy fuertes, iniciaron a finales de marzo cuando se decretó pandemia, no había clientes, hay registros de cero ventas, de cero afluencia en el turismo médico, incluidas las primeras tres semanas de abril", declaró María Esthela Moreno Gutierrez, presidente del Consejo Empresarial de Turismo Médico (Cetum) en Reynosa.

Sobre la Avenida Miguel Alemán, hay una plaza comercial que alberga varias farmacias, antes de la pandemia se mostraban llenas, sin lugar para estacionarse, e incluso el transitar por ahí representaba un reto, al encontrarse con taxis, vehículos particulares y del transporte público brindando servicio.

En la actualidad, los carriles están despejados, pocos son los clientes.

En diversas calles de la colonia Centro, del Prado y del Rio, se replica el fenómeno. "Nuestra industria depende de personas que viven en el extranjero pero que vienen a Reynosa a comprar sus medicamentos o a consultarse, estamos buscando formas de recuperarnos, sabemos que no será de la noche a la mañana, es algo que será lento".

Luego de que diversos condados del Valle de Texas redujeran las restricciones interpuestas por el Covid-19, el panorama para el turismo médico se llenó de esperanzas y en la actualidad, los empresarios buscan herramientas para salir adelante.

Aunque Moreno Gutierrez reconoció que todavía no pueden trabajar con la rutina anterior. "No le podemos pedir a nuestros clientes que salgan, porque lo más importante que tenemos es la salud, es algo que debemos cuidar, nos duelen las pérdidas, pero sabemos que solo es cuestión de esperar, solo les pedimos que no se olviden de nosotros una vez que todo esto pase".