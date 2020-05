Registran largas filas para ingresar a EU

Brownsville, Tx.



Largas filas para ingresar a la unión americana registraron en los últimos días en el Puente Internacional Gateway, en Brownsville, donde decenas de estadounidenses tuvieron que esperar hasta por cuatro horas para ingresar a la unión americana, al parecer por la falta de oficiales de Aduanas y Protección Fronteriza, CBP, y porque muchos de los que pretendían su ingreso no llevaban consigo sus pasaportes.

Desde bebés hasta ancianos tuvieron que esperar por varias horas, por lo menos durante jueves y viernes, para ingresar a la unión americana, registrándose aglomeraciones en las inmediaciones del cruce internacional, destacándose que solo algunos usan cubiertas faciales, pero muchos otros no.

El ingreso para quienes llevan pasaportes es mas rápido, pero para los que no, son retenidos en el lado mexicano del puente internacional, pues necesitan de alguna manera comprobar que son norteamericanos.

La situación se vio exacerbada porque en las inmediaciones del cruce solo había un oficial de CBP para revisar la documentación, lo que la agencia federal explicó señalando que se ajusta el personal en consecuencia para abordar las necesidades operativas, y esas necesidades pueden fluctuar de vez en cuando, señalando que a nivel nacional, el tráfico de vehículos de pasajeros en los puertos de entrada ha disminuido en más del 50 por ciento desde la implementación de restricciones a los viajes no esenciales.

Autoridades de CBP recomiendan verificar los tiempos de espera del puente antes de cruzar y en particular no olvidar sus documentos de viaje para agilizar su ingreso, recordando que las restricciones de viaje para quienes no son norteamericanos o no trabajan en actividades esenciales, continúan hasta el 20 de mayo.

La falta de personal de CBP y el hecho de que muchos no llevaban consigo documentación para acreditar su nacionalidad, las causas de la espera.