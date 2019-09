Registran como socio a AMLO en 26 firmas

Ciudad de México.

Bastaron 15 horas de operaciones irregulares y fuera del horario laboral para convertir al Presidente Andrés Manuel López Obrador y a su esposa, Beatriz Gutiérrez Müller, en socios de 26 falsas empresas intermediarias de comercio al por mayor.

Desde la medianoche del 15 de agosto y hasta las 15:00 horas de ese mismo día, el Sistema de Administración Tributaria (SAT) dio de alta al Mandatario como primer socio de compañías que llevaban los nombres de funcionarios públicos de esa institución.

El mal uso de los sistemas del SAT y la violación al padrón de contribuyentes alcanzó así al Jefe del Ejecutivo, quién quedó inscrito en el RFC de Personas Morales, sin ni siquiera haber realizado una solicitud.

López Obrador reveló esas operaciones ayer en su conferencia matutina, en Palacio Nacional.

"Me rayé, me convertí en empresario", bromeó.

"Pero no soy empresario (...) no tengo propiedades, bienes, apenas tengo la cuenta en donde me depositan mi sueldo, nunca he tenido tarjeta de crédito, aunque parezca increíble", aclaró.

También adelantó que esperará a que el SAT concluya la investigación para saber si interpondrá alguna denuncia.

En la trama aparecen los nombres de funcionarios del SAT. Por ejemplo, el jefe del SAT en Veracruz, José Luis Bautista Hernández, fue registrado como cuarto socio en 24 de las compañías. Y, en todos los casos, su supuesto domicilio fiscal es la sede del SAT en Boca del Río, Veracruz.

Todos los movimientos fueron electrónicos con el usuario "Claudia Olivia Martínez Rodríguez", quien labora como asesor fiscal integral de la Administración Desconcentrada de Servicios al Contribuyente de Veracruz 2.

"Si fue por venganza de alguien dolido que quiso vulnerar el sistema del SAT o alguien que en efecto constituye estas empresas que pueda hacer negocio, engañando que soy socio de la empresa o mis adversarios políticos para que el día de mañana aparezca de que estoy yo haciendo negocios chuecos", expresó el mandatario.

El representante legal de las 26 empresas es Óscar Manuel Montoya, según los documentos que presentó el presidente.

Reforma