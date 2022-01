Registran coalición Morena-PT-Verde; van como "Juntos haremos historia"

Cd. Victoria, Tam.- Los partidos Morena, del Trabajo y Verde Ecologista registraron este viernes el convenio de coalición ´Juntos hacemos Historia´ ante el Concejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas, el cual será resuelto a más tardar el miércoles doce de enero de 2022 por parte del IETAM según el calendario del proceso para la renovación del Poder Ejecutivo estatal.

"Es una alianza electoral plasmada en un convenio de candidatura común, política, y que desde luego que va a significar un cambio profundo en la vida de las tamaulipecas y tamaulipecos", dijo el delegado del CEN de Morena en Tamaulipas, Lucio Ernesto Palacios Cordero, "nosotros no dialogamos con nuestras aliadas y aliados en función de los cargos porque no es lo que buscamos en Morena, no estamos por cargos, estamos por transformar el país, estamos comprometidos con el proyecto del presidente de la república y estamos comprometidos con rescatar a Tamaulipas".