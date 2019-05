Registran avances contra homofobia

La comunidad lésbico, gay, bisexual, transexual, travesti, transgénero e intersexual (LGBTTTI) en Reynosa conmemoró ayer el Día Nacional contra la Homofobia que pretende aumentar la aceptación de sus miembros en la sociedad sin ser figuras de crímenes, discriminación u ofensas.

De acuerdo con la representante, Yulieth González, en los últimos años se han registrado avances significativos, pero a la fecha continúan reportando acoso, bullying, discriminación o violencia en diversos entornos.

En sus conteos, afirman que en tan sólo un año se reportaron dos personas asesinadas por su preferencia sexual.

"Es horrible que sigan ocurriendo estos crímenes, el más reciente fue hace menos de un año, en La Joya, uno de nuestros compañeros fue asesinado, se metieron a su casa, abusaron de él y lo mataron, de la manera más vil que puedan imaginarse, en otros municipios también han ocurrido casos de este tipo", expresó.

Al no existir un censo que evidencie cuántas personas no heterosexuales existen en la región, parece imposible conocer a detalle las cifras, ya que en su mayoría, no se reporta por miedo a la opinión pública.

Alternativas...

En la búsqueda por mejores condiciones, se han unido con los grupos de Rio Bravo, Nuevo Laredo, Matamoros, San Fernando, Díaz Ordaz, Valle Hermoso, entre otros, recolectando firmas que esperan entregar a los nuevos legisladores en búsqueda de que se generen medidas de protección y de respuestas inmediatas.

"Nosotros entendemos que muchos no denuncian por temor a salir más violentados, aparte de todavía no aceptan su preferencia con sus familias, salir del closet no es fácil, denunciar menos, por eso queremos entrar firmas".

Las estimaciones indican que más de 2 mil personas en Reynosa forman parte de la comunidad LGBTTTI, cifras que se obtienen al revisar la asistencia de la marcha del orgullo gay en el año pasado.

Aunque en los conteos de González, la cantidad aumenta hasta 35 mil.

Otro de los aspectos que se descuida es la prevención de enfermedades sexuales y atención médica, por lo que sus peticiones al poder legislativo van enfocadas a este rubro.

"Necesitamos apoyo en la prevención del VIH.SIDA, en concientizar a la gente que convivir con nosotros no los hará gays, nosotros somos como cualquier ser humano, el hecho de que tengamos atracción sexual por personas diferentes no nos define".

Adelantó que el próximo 23 de junio se realizará por cuarto año consecutivo la marcha LGBTTI.

Exigen

>Seguridad.

>No violencia.

>Alto al bullying.

>Atención a denuncias.

LGBTTTI

>Lesbianas.

>Gay.

>Bisexual.

>Travesti.

>Transgénero.

>Transexual.

>Intersexual.