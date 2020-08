Registran a primer bebé de pareja del mismo sexo en Morelos

La Oficialía 1 del Registro Civil del Ayuntamiento de Cuernavaca registró al primer menor con apellidos de una pareja lesbo-maternal. Se trata de Luca, hijo de un matrimonio igualitario entre Carla Sofía y Yaneli. Lo anterior luego de que el juzgado primero de Distrito dictó sentencia a favor de ellas y en un acto formal el Ayuntamiento entregó copia certificada de registro de nacimiento a la pareja lesbo-maternal.

En el Ayuntamiento de Cuernavaca, la titular de la Oficialía del Registro Civil 01, Luz María Zagal Guzmán, informó que en noviembre pasado Carla Sofía y Yaneli solicitaron el registro de su hijo, sin embargo, en ese momento se les negó el trámite argumentando una cuestión biológica. Carla Sofía y Yaneli, unidas en matrimonio civil desde 2017, solicitaron apoyo y asesoría a la Dirección de Diversidad Sexual del gobierno del estado para registrar a su hijo que tuvieron mediante un método de inseminación, y promovieron un juicio de amparo indirecto y en mayo pasado obtuvieron sentencia favorable para registrar al menor con los apellidos de ambas como sus progenitoras. La sentencia fue radicada en el juzgado primero de distrito en Morelos pero la pandemia del Covid-19 detuvo las labores de los órganos judiciales y fueron notificados de la resolución hasta el 31 de julio pasado.

La resolución causó ejecutoria el lunes luego de transcurrir el plazo de 10 días hábiles para recurrir la resolución, y por lo tanto la autoridad se declaró en condiciones de realizar el registro y así el menor, que cumplió un año de vida en julio pasado, contará con acceso a la seguridad social y certeza jurídica. Este es el primer caso en su tipo en Morelos aunque el matrimonio civil entre personas del mismo sexo es legal en el estado desde el 2016. La directora de Diversidad Sexual del gobierno estatal, Violeta Sánchez Luna, explicó que la sentencia retoma una tesis aislada de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitida el año pasado la cual establece que lo más acorde al interés superior del menor nacido de una madre con orientación lésbica, es garantizar su filiación jurídica (registro y apellidos) a partir de la unión civil que tiene, con independencia de que una de ellas no mantenga vínculo genético hacia con él, ante la evidente imposibilidad de que personas del mismo sexo puedan procrear.

Yaneli Barrera comentó que fue un proceso legal largo porque trataron de registrar a su hijo desde los 20 días de nacido, pero no fue posible, por lo que acudieron a la Comisión de Derechos Humanos de Morelos (CDHM) para buscar asesoría y ahí los canalizaron con especialistas para iniciar el proceso de un amparo el cual fue desechado en un inicio, por falta de pruebas y en un segundo amparo después de un año lo lograron. "Esto era algo nuevo para todos, empezamos desde cero y aprendimos sobre la marcha y ahorita que ya sabemos cómo hacerlo podemos ayudar a otras personas para que otras mujeres que quieran tener un hijo puedan registrarlo", dijo Yaneli en entrevista. Dijo que por no poder registrar a su hijo, durante año y medio no pudo acudir a una guardería.