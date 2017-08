Registra Houston inundaciones históricas

El Servicio Meteorológico informó de los cinco decesos en el área de Houston, la cuarta ciudad más grande de Estados Unidos con una población de dos millones de personas y donde las autoridades temen que las lluvias torrenciales desborden los ríos que atraviesan la urbe.



Según informes, una de las víctimas es una anciana que falleció en las últimas horas mientras conducía por las calles inundadas en el lado oeste de Houston.



El vehículo de la mujer, cuya identidad no fue revelada, se quedó atrapado en una zona con el nivel de agua muy alto y no pudo hacer nada para salir de él.



La primera víctima del ciclón fue un vecino de la pequeña ciudad de Rockport, donde "Harvey" tocó tierra el viernes como huracán con unos vientos de hasta 209 kilómetros por hora.



El fallecido, cuya identidad no revelaron las autoridades, se quedó atrapado en su casa durante un incendio en medio de grandes vientos y lluvias torrenciales provocados por el ciclón, según detallaron ayer las autoridades locales de Rockport en una rueda de prensa.



En su cuenta de Twitter, el Sheriff del condado de Harris, el demócrata Ed González, avisó que el número de muertos podría aumentar y aseguró que los efectivos de los servicios de emergencia están atendiendo cientos de llamadas en Houston, donde la tormenta golpea con fuerza.



Agentes de la Policía de Houston evacuaron dos complejos de apartamentos, de donde rescataron a más de 50 niños de las crecientes inundaciones, según informó el periódico local Houston Chronicle.



"Te rompe el corazón", dijo el jefe de la Policía de Houston, Art Acevedo, a través de una transmisión en vivo en Twitter, mientras las aguas le llegaban a la cintura.



De acuerdo con el Centro Nacional de Huracanes (CNH) de Estados Unidos, "Harvey", que el sábado se degradó a tormenta tropical, presenta vientos máximos sostenidos de 65 kilómetros por hora, pero las lluvias que todavía genera hacen que se mantenga como un ciclón peligroso.



El centro meteorológico señaló que el ojo del ciclón se halla a 55 kilómetros de Victoria y a 115 kilómetros de San Antonio, ambas en Texas.



El Gobernador de Texas, Greg Abbott, dijo hoy que los helicópteros de los equipos de emergencia realizan rescates en áreas de Houston y el este de Texas.



Tras tocar tierra el viernes en Texas como huracán de categoría 4, "Harvey" comienza a desplazarse y presenta una velocidad de traslación de 4 kilómetros por hora con dirección sureste, lo cual aumenta su capacidad de destruir zonas a su paso.