Registra Super Bowl audiencia más baja desde 2009

NUEVA YORK, EUA. — Unas 103,4 millones de personas vieron a los Eagles de Filadelfia derrotar a los Patriots de Nueva Inglaterra en el Super Bowl, la menor audiencia para el evento anual más grande de la televisión desde el 2009.



La compañía Nielsen dijo que los ratings bajaron respecto a los del año pasado, de 111,3 millones. El récord para un Super Bowl es de 114,4 millones de espectadores, registrados en 2015 con el partido Seattle-Nueva Inglaterra.

La audiencia de la NFL ha estado en baja esta temporada, al igual que la teleaudiencia en general. El declive se produjo pese a un partido emocionante que se mantuvo competitivo de principio a fin.

Entretanto, el episodio de la serie "This is Us" que le siguió al juego fue visto por 27 millones de personas, lo que lo convirtió en el programa de entretenimiento más visto en seis años después del Super Bowl.