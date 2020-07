Registra RB cero pérdida de vidas

Río Bravo, Tam.- En el recuento de los daños y afectaciones en la ciudad y las más de 160 colonias tras el paso del Huracán Hanna, se reportaron cero pérdidas humanas, y un promedio de 15 asentamientos afectados por las intensas lluvias, de las cuales para ayer sólo dos permanecían inundadas por situarse en las partes más bajas de la localidad y Nuevo Progreso.

Entrevistado el comandante del departamento de Protección Civil y el H. Cuerpo de Bomberos, Luis Gerardo Madrigal Domínguez, especificó que afortunadamente la limpieza previa de los desagües situados en colonias ubicadas en las partes bajas, dieron resultados, debido a que a diferencia de otras ciudades, se logró disipar el flujo del agua, y esto permitió que bajaran los niveles.

"No hemos parado de trabajar día y noche bombeando agua y realizando labores de limpieza, ahorita solo quedaron la Victoria Cardenista y Estero de Nuevo Progreso, en donde con apoyo de cuadrillas del departamento de Servicios Primarios seguimos trabajando en el desazolve de las mismas, dando así cumplimiento a las indicaciones del presidente municipal licenciado Carlos Rafael Ulivarri López".

Entre las 15 que resultaron anegadas por espacios de varias horas, figuran entre otras la Victoria Cardenista, Margaritas, Haciendas Las Brisas, Sauteña, Morelos, Hijos de Ejidatarios, Fovissste, Las Torres, Ampliación Benito Juárez, del Río, y Rodríguez Alcaine.

"Por fortuna no hubo la necesidad de activar los albergues puesto que no fueron requeridos por los ciudadanos, sin embargo hay que mantenernos alertas en virtud de que de acuerdo al Sistema Meteorológico Nacional aun persistirán algunos remanentes, no hay que bajar la guardia".

RESTABLECEN ENERGÍA

Al reportarse afectaciones al sistema de la energía eléctrica en diferentes puntos de la ciudad, poco a poco se fue restableciendo en la mayor parte de las colonias, y zona centro de la ciudad.

Limpieza de desagües fue crucial para familias afectadas.