Registra fallas Totalplay; acusan que abre red sin permiso

El mapa de reportes de Downdetector indica que los reportes son más recurrentes en Ciudad de México y área metropolitana. Algunos usuarios de TotalPlay mencionaron que han encontrado redes públicas abiertas con el nombre "ClubTotalplay" a las que se accede desde los módems donde tienen contratado el servicio.

"Coincidentemente, mi velocidad ha empezado a bajar y el módem también, con señal intermitente. ¿Será la explicación?, ¿Quién autorizó a Totalplay a usar un servicio por el cual yo estoy pagando?", dijo un usuario en Twitter. "Amigos @AtencionProfeco, ¿Una empresa como @totalplaymx puede imponer un servicio adicional forzoso sin que esté en el contrato original como su nuevo ClubTotalplay?", comentó otro usuario en redes sociales. "@totalplaymx ¿Por qué proporcionan los datos de mi módem como red pública? Teniendo la MAC del módem y el acceso pueden acceder a mis equipos conectados. Quiero quitar mis datos de mi dispositivo no quiero que sean públicos.

@AuditoriaGS", se quejó otro cliente. La empresa argumentó que las redes de ClubTotalplay son parte de una prueba para otorgar nuevos beneficios a los usuarios. "¡Hola! Es una red independiente a tu servicio que actualmente no está habilitada, para probar un beneficio solo para clientes Totalplay, por lo que, no afecta ni la seguridad ni la velocidad de navegación de tu cuenta. Te enviamos DM con mas información", contestó la empresa a un cliente. Grupo REFORMA consultó al IFT sobre la legalidad de la apertura de las redes, hasta el momento no ha habido respuesta. Totalplay también fue consultado al respecto; REFORMA no ha recibido una postura de la empresa.