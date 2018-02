Registra exalcaldesa aspiración en el PAN

Camargo, Tam.- La expresidenta municipal, María del Carmen Rocha Hernández, se registró como aspirante a la candidatura del Partido Acción Nacional, para la Alcaldía de Camargo.

"Mely" Rocha, presentó los documentos requeridos por el Comité Directivo Estatal de Acción Nacional, por lo que sus representantes aprobaron la solicitud de registro como precandidata.

A su regreso de Ciudad Victoria, en donde se registró como precandidata del citado Partido a la alcaldía, llevando como suplente a Elma Guzmán González, la expresidente municipal, Rocha Hernández, dijo que aspira a convertirse nuevamente en alcaldesa de Camargo, para seguir sirviendo a su pueblo.

Como la convocatoria es abierta para todos en Acción Nacional, la exedil de Camargo, dijo que decidió atender la invitación que le formularon algunos simpatizantes para registrare como precandidata.

"Lo hago con la idea de servir de nuevo a mis conciudadanos desde la Presidencia Municipal, porque hay mucho que hacer por mejorar las condiciones de vida de Camargo, empezando por la generación de empleos", externó.

Comentó que muchos estudiantes de escasos recursos, tienen que irse a trabajar a Miguel Alemán, Díaz Ordaz o Reynosa, para poder continuar sus estudios durante los fines de semana, y salen a laborar fuera del municipio, porque en Camargo, no hay fuentes de empleo,

Por otra parte, dijo que con su experiencia, tiene la capacidad para reconducir a Camargo, por la senda del desarrollo, toda vez que en los últimos años, no se han realizado los proyectos que verdaderamente se necesitan para mejorar las condiciones de vida de las familias locales.

"Yo siempre he ayudado a familias que lo necesitan y no lo ando divulgando, pero me da mucho gusto recibir tantas manifestaciones de apoyo a este nuevo proyecto que esperemos se cristalice", abundó.

Cabe destacar que "Mely" Rocha, fue alcaldesa enarbolada por el PRD y también candidata a la Presidencia Municipal por el PES, durante las elecciones pasadas.