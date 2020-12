Registra comercio alza en las ventas

El hecho de que los puentes estén cerrados nos ha beneficiado mucho, quizá las ganancias son simbólicas, pero ya es algo en contraste a los números rojos que teníamos". Advento Sosa Garza, presidente de Canaco

Al persistir el cierre parcial en los puentes internacionales de Tamaulipas con Estados Unidos, el comercio formal en Reynosa ha registrado un repunte en sus ventas, de entre un 15 al 20 por ciento, lo que de acuerdo a la Cámara Nacional de Comercio (Canaco), evitará bancarrotas.

Por ello se han sumado al llamado que han hecho otras cámaras empresariales en la entidad, para que el acceso a mexicanos con visa de turista hacia Estados Unidos siga restringido por lo menos hasta enero.

"Nosotros esperamos que los consumidores locales hagan aquí sus compras de navidad y de año nuevo; el hecho de que los puentes estén cerrados nos ha beneficiado mucho, quizá las ganancias son simbólicas, pero ya es algo en contraste a los números rojos que teníamos. Ojalá que la situación permanezca así, queremos que no los abran", mencionó Advento Sosa Garza, presidente del gremio en Reynosa.

El gobierno estadounidense no permite desde finales de marzo que ingresen mexicanos con visa de turista o motivados por cuestiones de recreación, y el 21 de diciembre se definirá si la situación continúa o se modifica.

Mientras tanto, la Canaco confía en que los ciudadanos sabrán responder a las campañas de promoción.

Actualmente la ropa, zapatos, joyería, muebles, línea blanca, decorativos y perfumes, son algunos de los artículos más solicitados en esta temporada, en los más de 3 mil 500 negocios afiliados al gremio local.

"Los puentes deben estar cerrados este fin de año, no queremos que los abran, aparte de lo que representa para el comercio organizado, está la situación de una pandemia que no se ha podido controlar, de la que aún no hay vacuna, entonces para qué vamos a arriesgarnos, debemos fortalecernos y acostumbrarnos", señaló.

Insistió en lo importante que es consumir artículos locales por encima de los extranjeros.

Las ventas registran un ligero repunte, aunque simbólico.