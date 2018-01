Regios muestran ser fieles a Julión

Monterrey, México.- Que su nombre haya sido vinculado con el lavado de dinero el año pasado es una cuestión que al menos en el escenario no afecta a Julión Álvarez, pues le sigue haciendo honor al título de "El Rey de la Taquilla".

Con un sold out en la Arena Monterrey repleta de un fiel público que se le entregó desde que pisó su imponente escenario, ubicado al centro del recinto, el nacido en el ejido La Concordia llegó para demostrar que tiene fans regios que lo siguen en las buenas y en las malas.



De traje vaquero en color negro, al igual que su sombrero y botas, el cantante de 34 años se mostró contento, muy bailador en sus temas más rítmicos e hizo corear sus éxitos a más de 17 mil personas que atiborraron el lugar.



Programado para las 21:00 horas su tour Aquí Estamos de Regreso inició a las 23:20 horas, pero antes de él sus seguidores disfrutaron de la actuación de algunos grupos abridores.



Un despliegue de producción con pantallas LED, luces robóticas y un escenario con pasarelas que le permitió tener mayor proximidad con su público, le dieron vida al espectáculo en el que Julión demostró que los problemas con música se aligeran.



El artista, quien por su problema legal no puede disponer de sus ahorros de 17 años de carrera, llegó con su norteño banda, grupo formado por 20 músicos.



"Esperemos que sea una noche maravillosa", expresó Julión.



Al público se le repartió varas luminosas que en todo momento hicieron más lucidor el show que inició con "El Corrido de Monterrey" seguido por "Si Te Vuelves a Enamorar".



Temas clásicos como "Las Mulas de Moreno" también pusieron a bailar a los asistentes.



El chiapaneco reiteró el agradecimiento al público en diferentes momentos.



"A pesar de la situación aquí estamos, muchas gracias a todos, vamos a seguirla pasando bien en esta noche especial", dijo antes de compartir uno de sus más grandes éxitos, "Te Hubieras Ido Antes".



El show tomó un aire muy regional cuando Julión cedió el escenario a Cesáreo Sánchez, vocalista de Los Cardenales de Nuevo León, con quien cantó a dueto "Quiero que Sepas", un éxito del grupo.



"Hay que vivir, disfrutar, gozar, porque la vida en cualquier momento se puede acabar", dijo el cantante.



Más tarde le tocó el turno a Los Invasores de Nuevo León quienes cantaron con el artista estelar sus hits "Mi Casa Nueva" y "Para ti mi Amor".



Pasadas la 1:00 horas, Julión siguió con la velada con su tema romántico "El Amor de su Vida", le dio el micrófono a un niño para que cantara con él.



Su éxito "Y Así Fue" también fue muy coreado por la audiencia así como "Ojitos Verdes".



Flores y más flores llegaron a las manos del nacido en Chiapas que recurrió a muchos covers parar armar un buen ambiente como "Corazón Mágico" y "Terrenal".



Una propuesta de matrimonio se dio a las 1:23 horas alborotando a la audiencia mientras el cantante interpretó "Mi Mayor Anhelo" y a mitad del tema fue el novio quien entonó la melodía romántica.



La algarabía se generó entre el público con un set de canciones de Juan Gabriel como "La Frontera", "Caray", "Me Gustas Mucho" y "La Diferencia".



En un ambiente festivo hizo bailar a todos con su versión de "El Sirenito" del fallecido Rigo Tovar y después le puso más a la noche con "Suavecito" de Laura León.



Mujeres y hombres bailaron al ritmo de la banda con "El Sinaloense" y el show siguió pasadas tres horas de su inicio.



En un par de ocasiones el cantante bailó con algunas de sus fans a quienes subió al escenario; también se le vio beber de un vaso rojo en este concierto que llegó a su fin a las 2:43 horas de la madrugada.



Muchos fans abandonaron las instalaciones del lugar antes del finalizar el concierto.