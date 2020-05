Regina Blandón promete no engancharse

Nos enteramos que algo que odia de sí misma Regina Blandón es que en su momento, le era fácil engancharse en discusiones de redes sociales. La actriz del programa Renta congelada ya se ha prometido a sí misma no caer en lo mismo, tomar las cosas de quien vienen y, mejor aún, ignorar los comentarios, pues tras varios tropezones, hoy lo ve como cosas innecesarias. Pandemia también golpea a Teletón La pandemia ha golpeado todos los sectores y el Teletón no es la excepción, pues nos enteramos que está en duda su realización para este año.

Los organizadores, nos cuentan, están buscando alternativas que les permitan avanzar con el evento anual de recaudación de donativos para la rehabilitación de niños con capacidades diferentes y con cáncer, y una de ellas es llegar a un acuerdo con patrocinadores, en particular, de marcas de productos de higiene que ayuden a mitigar la propagación del Covid-19.

Manzanero se deshace del celular La cuarentena ha cambiado la vida de muchos y los ha obligado a hacer cosas que no pensaron que harían, tal es el caso de Armando Manzanero, quien a mediados de febrero aseguraba que se había deshecho del celular, porque no quería que le contaminara su vida, además dijo que no tenía redes sociales y ahora la crisis sanitaria lo ha orillado a usarlas, y así cientos de seguidores han podido verlo en algunas transmisiones que ha realizado en Instagram, y tiene programadas algunas más.

"Hoy me despojé de algo tan contaminante y tan malvado como es el celular, hoy lo dejé; cuando me quieran hablar, como en las épocas antiguas, que sea a la ocina, que no me contaminen la casa y yo no maneje redes sociales. Es una gran acierto para la gente que se siente sola y eso es algo que yo no tengo".