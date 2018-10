Regidores, sin recibir aún el plan de trabajo

A más de 15 días de que Maki Esther Ortiz Domínguez asumió el cargo como presidenta municipal reelecta para el periodo 2018-2021, los regidores que ingresaron con ella todavía desconocen qué comisiones presidirán o bajo qué planes de trabajo darán resultados.

De acuerdo con el regidor entrante de la coalición "Juntos haremos historia" Juan González Lozano solo se ha realizado una sesión de cabildo de las tres que por ley deben realizarse de manera mensual. "Así es como lo marca el reglamento, nos hacen falta dos yo espero que la próxima semana ya podamos vernos para llegar a los acuerdos porque de hecho en este mes se tiene que aprobar el presupuesto para el año entrante, esa será una buena discusión".

Su coalición integrada por el Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), Partido del Trabajo (PT) y el Partido Encuentro Social (PES) es quien tiene la mayor cantidad de regidoras de izquierda en el ayuntamiento, un hecho histórico para Reynosa."Todavía no podemos fijar una postura sobre el plan de trabajo porque no sabemos cuáles son los programas que vienen, no puedo adelantarme".

Él había ocupado el cargo de regidor en el 2016 en la Comisión de Protección civil, en esta nueva administración se pronunció dispuesto para trabajar con cualquier responsabilidad. "La próxima semana seguramente ya tendremos las comisiones a cargo en las que estamos participando, todavía estamos a tiempo, el ayuntamiento tiene un periodo de 30 días para saber cómo actuar, nosotros esperamos que sea en esta semana cuando ya quede todo arreglado".