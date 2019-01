Regidor lanza llamado a denunciar huachicoleo

Tampico, Tam.- La ciudadanía debe abstenerse a participar en el robo de hidrocarburos de Petróleos Mexicanos y denunciar cualquier caso del que lleguen a tener conocimiento.

Así lo dijo el regidor de Morena en el Ayuntamiento Porteño, Víctor Hugo Peñalosa Hernández, quién organizó un mitin de apoyo al Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador en la plaza de Armas de la zona centro de Tampico al mediodía de este domingo.

Ahí, Peñaloza Hernández acompañado de medio centenar de simpatizantes de Morena, pidió a la población abstenerse a sustraer combustibles en derrames y denunciar cualquier toma clandestina de la que tengan conocimiento.

Remarcó que el jefe del ejecutivo nacional informó este sábado sobre el ahorro de 4 mil millones de pesos tan sólo en un mes por el tema del robo de combustibles.

"Que denuncien, cuando veamos una toma clandestina, que denuncien, así ayudaremos al presidente a hacer su trabajo", dijo.

Con respecto a las aspiraciones por contender en el próximo proceso electoral como candidato a diputado local, Peñalosa aseguró no estar interesado, "yo soy regidor y me estoy enfocando a mis trabajos como regidor. No solicitaré licencia".

Dijo que sólo está convocando a la unidad a fin de que el partido llegue organizado a las elecciones y se logren buenos resultados en las urnas.