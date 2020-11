Regaló Xico 14 bases al Sindicato Independiente

Cd. Victoria, Tam.

Semanas antes de dejar el cargo, el alcalde Xicoténcatl González Uresti autorizó por lo menos catorce nuevas bases laborales dentro del Ayuntamiento para el Sindicato Independiente de los Trabajadores al Servicio del Municipio de Victoria, esto, a pesar de que dicha prestación ha sido negada al sindicato titular del Contrato Colectivo de Trabajo por razones presupuestales.

"Esas son cuestiones administrativas del exalcalde, yo soy muy respetuosa al menos con mi sindicato en cuestión de los ingresos, y queremos ser muy responsables porque tenemos beneficios pendientes que tienen que llegar al trabajador y no podemos ingresar mientras que no se cumplan los beneficios que tenemos", recalcó la secretaria general del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Municipio de Victoria, Laura Guadalupe Infante Quintanilla.

El sindicato principal cuenta con mil 367 trabajadores registrados y ostenta el Contrato Colectivo de Trabajo del Ayuntamiento mientras que el sindicato independiente apenas cuenta con poco más de doscientos trabajadores. El documento en el cual consta la creación de catorce nuevas plazas laborales trascendió el pasado mes de agosto y entre las categorías se encuentran Analista Programador, Capturista de Datos, Oficinista ´D´, Trabajadora Social, intendente y auxiliar, todos con categoría 4-A y con derecho a las mismas prestaciones contenidas en el Contrato Colectivo.

"Nuestro sindicato es muy respetuoso y nosotros no ingresamos... yo se lo dejo a criterio de la autoridad y del otro sindicato; no sé si realmente hicieron ese ingreso o no... al menos por nuestra parte no lo hubo, nosotros no ingresamos a nadie", la representante sindical destacó que actualmente se encuentra en revisión el contrato colectivo para el próximo año en el cual se solicita un incremento del cinco por ciento salarial.

En cuanto a la solicitud de nuevas bases, dijo que los trabajadores entienden la situación económica por la que pasa el Ayuntamiento, por lo que no se solicitará la creación de nuevas bases, "estamos en la mesa de trabajo, siento que va a estar bien, que vamos a salir con buenos acuerdos", será a más tardar el mes de noviembre cuando se firme el documento por parte de la alcaldesa María del Pilar Gómez Leal.