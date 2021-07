¡Regalazo olímpico!

La gimnasia mexicana vivirá unos Juegos Olímpicos históricos en Tokio 2020.

Noticia Relacionada Matan a 7 menores en México... al día

Por primera vez, México tendrá representantes en todas las modalidades con la presencia de Daniel Corral y Alexa Moreno en artística, Rut Castillo en rítmica y Dafne Navarro en trampolín.

Por ello, Corral, de 31 años y quien disputará sus tercera justa veraniega, espera más apoyos para el deporte.

"La gimnasia está creciendo y va por buen camino. Y me pone muy contento, en verdad. Esperemos que sí (haya más apoyo y exponentes en el deporte)", comentó Corral a CANCHA.

"La gimnasia es el mejor formador de seres humanos. Así de fácil".

Luego de acudir a Londres 2012 y Río 2016, se plantea su despedida de los Olímpicos en Japón.

"Estos para mí van a ser un poco más personal, en eso son distintos a los demás. Los últimos son más íntimos, más internos, a diferencia de los primeros donde buscamos más lo exterior, el reconocimiento, buscamos la gloria, buscamos hacer historia, pero ahorita hay algo más importante para mí. Disfrutar es mi meta, me regalé estos Juegos Olímpicos para mí", mencionó.

"Todo es lo bonito (en Juegos Olímpicos) y en el proceso que he tenido como atleta. Es lo que tengo que agradecer. (Visualizo) una competencia feliz, ése es mi sueño y lo más importante ahorita".

Corral le ha dedicado su vida a la gimnasia desde los 3 años y le resulta complicado describir las emociones que le genera su deporte.

"Son muchas sensaciones mezcladas, no hay como una que sobresalga de las otras. Es difícil describir siento esto porque es sentir todo al mismo tiempo, pero es lo bonito del deporte, la competencia, la formación como atleta es parte de, y me gusta, hay veces que le sufro, pero es parte de ese crecimiento", agregó.

Rumbo a Tokio, ha preferido desconectarse del exterior y confía en la delegación que acudirá a representar al País.

"No tengo ni idea de quiénes van, estoy en una burbuja ahorita, no estoy usando redes sociales, no sé nada de nada, me estoy concentrando en lo que tengo que hacer día a día, siempre en la delegación mexicana van los mejores exponentes, tengo ya tiempo de conocer a algunos y seguramente voy a ver caras muy conocidas por allá", externó el gimnasta.