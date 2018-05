Regalar mascotas no es cosa de juego

"Las garrapatas en mascotas se da en ambientes de personas sucias". María Martínez Rodríguez, química.

Tener una mascota representa para los niños un riesgo si no se cumple con los cuidados y medidas adecuadas para garantizar una saludable interacción en el seno de la familia con cualquier animal domesticable.

Convivir con una mascota significa para el menor la oportunidad de adquirir responsabilidad en la atención del ser vivo que esta bajo su cuidado, de comprender que no se trata solamente de una mascota para jugar como si fuera un objeto, un juguete que luego lo abandona por otro.

Al convivir con una mascota el infante desarrolla más sensibilidad y responsabilidad.

Una mascota desparasitada, con sus vacunas en regla, bien aseada y alimentada, no representa riesgo alguno para los niños, a menos que estos padezcan de alguna alergia, la cual se manifestará por lo general en la piel del menor al poco tiempo del primer contacto con el animalito.

Tanto perros como gatos transmiten la bacteria denominada Rickerttsia a través de los piquetes de pulgas y garrapatas, la cual provoca fiebres e incluso tifoidea, así como otras enfermedades.

Las garrapatas y pulgas son transmisoras de enfermedades infecciosas como la Rickettsiosis, que es producida por bacterias conocidas como Rickettias que destruyen las células de algunos tejidos.

Provocan fiebre, dolor de cabeza, escalofríos, dolor muscular, sangrado leve de encías o en cualquier otro sitio, y erupción cutánea que puede identificarse como manchas rojas parecida al salpullido.

La fiebre de la garrapata ataca las articulaciones y provoca dolores corporales intensos.

Los síntomas pueden aparecer después de 10 días o más de inoculada la bacteria

Los padecimientos que provoca la Rickettsia en niños, jóvenes y adultos tienen cura, pero de no ser tratados oportunamente se agravan y en casos extremos pueden ocasionar la muerte.

Las garrapatas y pulgas por general proliferan en mascotas de personas que son sucias, descuidadas con su entorno y la higiene de sus mascotas, o sea que viven en un ambiente insalubre.

Los casos de mascotas infestadas de garrapatas están asociadas a personas sucias, cochinas.

Con una mascota libre de garrapatas no pasa nada.

Garrapatas, pulgas, piojos y ácaros, son vectores de numerosas enfermedades infecciosas.

Cualquier persona puede contraer Rickettsia al estar expuesta a la picadura de garrapatas y pulgas, sin embargo no solamente ese tipo de insectos la transmiten, ya que también los piojos e incluso los ácaros (una subclase de arácnidos) son portadores de bacterias.

Hay diversidad de ácaros, aunque son más comunes los que tiene como hábitat los colchones, y otros que vienen siendo algo así como las garrapatas de abejas melíferas.

O sea, los perros y gatos no son los únicos portadores de insectos que transmiten la bacteria Rickettsia, pues las ratas también portan pulgas.

La Rickerttsia y otras bacterias también son transmitidas por los piojos y acáros, de ahí la convicción de que el ambiente desaseado e insalubre en el seno de la familia en la principal causa, el caldo de cultivo.

Más caro el tratamiento que la mascota

Ante la sospecha de Rickettsiosis por los síntomas que presenta el paciente, la química María Martínez Rodríguez, recomienda que se acuda con un médico o especialista.

Para diagnosticar con precisión el padecimiento el médico ordena la realización de análisis químicos, de los cuales se derivará el tratamiento, los medicamentos.

Si el mal no está agravado se puede controlar con antibióticos, pastillas con componentes de penicilina cuyo precio oscila en los 200 pesos.

El medicamento viene siendo lo que tiene más bajo costo, comparado con la consulta del especialista médico y los exámenes clínicos, entre otros gastos, explica Martínez Rodríguez,

Al final de cuentas, sale más caro el tratamiento que la mascota, ya sea perro o gato, sobre todo tratándose de gatos, que por lo general casi todos son "eléctricos", corrientes, no de raza.

Esto no debe generar psicosis o rechazo a las mascotas, porque la prevención se reduce a los buenos hábitos, higiene y cuidados, pues como dijo la química: "las garrapatas en mascotas se da en ambientes de personas sucias".

Y no todas las personas que son picadas por garrapatas o pulgas desarrollan padecimientos asociados con la Rickettsia, ya que depende en gran medida de cada organismo humano, pues la mayoría tiene más defensas que y no pasa nada, no se les contagia.

Además del buen cuidado, higiene y espacio suficiente para las mascotas, se recomienda que éstas no tengan contacto con otros animales caseros o callejeros que puedan ser portadores de garrapatas o pulgas.

Una mascota como regalo de Día del Niño puede ser una buena opción, siempre que se observen esas premisas.

UNA PLAGA. Garrapata adulta y pequeñas

Más vale prevenir

>Para prevenir la rickettsia:

Lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón.

En especial después de tocar mascotas.

Bañarse y cambiar la ropa diariamente.

No compartir objetos personales como gorras, ropa, peines, almohadas, adornos para el cabello o prendas de vestir.

Procurar mantener el cabello recogido o trenzado.

Usar ropa de colores claros y de preferencia que cubra los brazos y las piernas.

Aplicar repelente a las áreas descubiertas de la piel.

Evita el contacto con animales infestados por piojos, pulgas o garrapatas.

Desparasitación frecuente de animales.

Evitar acumulación de basura en viviendas y sus alrededores.

Mantener la vivienda limpia y ventilada.

Cambiar y lavar regularmente las sábanas, colchas, fundas y cobijas de las camas y todo aquello que esté en contacto con tus mascotas.

Mantener a las mascotas en el patio, vacunarlos y bañarlos con jabón antipulgas.

Barrer y deshierbar el patio.

Limpiar el excremento de las mascotas (depositarlo en bolsas dentro de la basura).