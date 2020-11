'Regalan' mansión a ex jefe del SAT

CIUDAD DE MÉXICO

El 2 de agosto de 2018 la Arrendadora Franllutti entregó la casa en dación de pago por un supuesto contrato de prestación de servicios no especificados a quien en ese momento era el Administrador Central de Coordinación Estratégica en la Administración General de Grandes Contribuyentes del SAT. Cuando la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) inició una investigación interna sobre la adquisición del inmueble ubicado en Iglesia 143, detectó que Landa tenía como única fuente de ingresos los sueldos y salarios como servidor público, con lo que no le alcanzaba para la adquisición de la residencia que además no reportó ante el Órgano Desconcentrado de la dependencia ni ante la Secretaría de la Función Pública, aún cuando estaba obligado. El funcionario tampoco manifestó en sus declaraciones anuales de ISR los datos informativos sobre otras fuentes de posibles ingresos, de los cuales pudiera derivarse esta operación inmobiliaria. Pero además, Hacienda encontró que Franllutti formaba parte de una red de 324 de factureras. En el caso de la arrendadora, fue constituida en 2015 y en 2016 compró la casa que le dio a Landa. Además, a pesar del contrato de prestación de servicios de Franllutti con Landa, la compañía no registra operaciones comerciales, según las bases de datos del SAT. Es decir, no emitió un Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) por la operación ni declaró la respectiva retención de impuestos.

De hecho, de 2015 a 2018, la compañía presentó sus declaraciones fiscales en ceros, no declaró operaciones, activos o inversiones. Sólo hay registro de la emisión de un CFDI en 2016 por gastos notariales de un millón 126 mil 462 pesos. Además, no fue localizada en su domicilio fiscal registrado. La investigación interna de Hacienda también revisa la compra y venta de otros inmuebles que Landa supuestamente no declaró en su modificación patrimonial. Se trata de una casa en la Calle Comercio 117, Colonia Escandón, adquirida en 2012 por 600 mil pesos, y vendida en 2017 por 3 millones 150 mil pesos. También una casa en la Primera Cerrada del Olivar de los Padres, en Tetelpan, Alcaldía Álvaro Obregón, comprada en 2015 en 4 millones 200 mil pesos, y un departamento en Revillagigedo 17 y 18, en la Colonia Centro, de la Alcaldía Cuauhtémoc, adquirido en 2016 por 2 millones 700 mil pesos. Landa Cabrera fue servidor público estatal y federal durante 25 años, de los cuales los últimos 17 estuvo adscrito en distintos órganos de Hacienda, donde tuvo un paso ascendente que concluyó al mismo tiempo que el sexenio pasado. Entre 1993 y el año 2000 fue secretario Técnico del gobierno de Veracruz y subdirector de Relaciones en la Lotería Nacional.

En 2001 ingresó a Hacienda como director de área, luego fue coordinador de Asesores y coordinador Administrativo. El salto lo dio en 2007, cuando fue nombrado director General de Delitos Financieros y Diversos de la Procuraduría Fiscal de la Federación. En 2011 llegó al SAT como Administrador de Análisis y Evaluación, en la Administración General de Evaluación, y el mismo año se convirtió en Administrador de Análisis Técnico Fiscal en la Administración General de Auditoria Fiscal Federal. Su última adscripción fue como Administrador Central de Coordinación Estratégica de la Administración General de Grandes Contribuyentes del SAT, cargo que ocupó del 1 de marzo de 2013 al 30 Noviembre de 2018.