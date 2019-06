Regala AMLO a Andy Ruiz billete especial de 500 pesos

Cd. de México.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador obsequió al boxeador Andy Ruiz el mismo billete de 500 pesos que le regaló el Gobernador del Banco de México, Alejandro Díaz de León.

En un video, el Mandatario confesó que el titular de Banxico le regaló el billete porque el número de serie coincide con la fecha en la que ganó la elección presidencial el año pasado "010718".



Tras ofrecer disculpas al funcionario por regalar el billete al pugilista, el Jefe del Ejecutivo justificó su decisión y explicó que la serie incluye las letras AR, las iniciales del deportista.



"Le estoy entregando esto, como un reconocimiento. Tiene su historia, es un billete de 500 pesos, de los nuevos, está aquí el mejor Presidente que ha habido en la historia de México, Benito Juárez, y este billete, ofrezco disculpas al Gobernador del Banco de México, me lo trajo él de regalo, porque tiene una clave, es 1 de julio del 18, es el día de la elección de hace un año, cuando triunfé, cuando la gente decidió apoyarme para llevar a cabo la transformación en México", explicó.



"Pero, hoy en la mañana empiezo a ver el billete y me encuentro que otra de las claves es la A y la R, Andy Ruiz, entonces, este es mi reconocimiento que lo hago a nombre del pueblo de México, a Andy Ruiz, campeón mundial de peso completo".



El Presidente reconoció al deportista por ser producto del esfuerzo, el sacrificio y la perseverancia, como ocurre con muchos mexicanos.



"Estuve pensando, porque es todo un personaje, viene de abajo, es producto del esfuerzo, del sacrificio, de la lucha de muchos mexicanos", expresó.



"Demuestra lo que vale la perseverancia, la terquedad, lo pueden tumbar a uno y se tiene que levantar, y lo vuelven a uno a tumbar y se tiene que levantar, hasta que se triunfa. Es eso lo que hizo mi tocayo".



El tabasqueño también agradeció los regalos que le entregó Ruiz, aunque advirtió que no usará los guantes dorados que le obsequió porque es pacifista.