Refutan imposición de la vacuna laboral

Los patrones no pueden obligar a los trabajadores a vacunarse contra el Covid-19, como está sucediendo en países como Italia y Estados Unidos, debido a que el país carece de normas al respecto.

"En esos países ya han impuesto que los trabajadores que no se vacunen no podrán ir a trabajar y su relación quedará suspendida, más no terminada, sin goce de sueldo.

"Pero en México no podemos obligar a un trabajador a que se vacune para ir a trabajar", subrayó Jorge Sales, especialista en derecho laboral y socio para México de Littler.

Añadió que lo que sí se puede hacer con el marco legal que se tiene, es que los empleados se realicen pruebas para detectar contagios porque está previsto en muchas de las disposiciones que se emitieron con la pandemia.

"Sí se puede obligar a los trabajadores a que se apliquen prueba y estas las debe pagar el patrón.

"Hay necesidad de crear una norma jurídica que obligue a los trabajadores a vacunarse, no tanto por violentar la libertad de los trabajadores, sino por proteger de contagio a los compañeros", describió Jorge Sales.

DEBE CONSIDERARSE

Consideró que se deber considerar crear una legislación más exigente al respecto.

El experto agregó que si una empresa empezara a pedir constancia de vacunación estaría violentando el derecho de los trabajadores, porque no está previsto en la ley.