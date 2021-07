Refutan a FGR sobre ataques con Pegasus

El martes, la Fiscalía General de la República informó sobre un cateo en las oficinas de la empresa KBH Track, operadora mexicana de la israelí NSO Group, quien desarrolló Pegasus.

En su comunicado, la FGR usó citas textuales de Citizen Lab para indicar que dicha institución de la Universidad de Toronto no realizó peritajes a celulares y que no tiene evidencia de que una agencia mexicana instalara Pegasus en ningún dispositivo.

"Por lo que toca a Citizen Lab, de la Universidad de Toronto, dicha institución contestó que 'no realizó un análisis técnico forense o pericial de los equipos de teléfonos celulares'; que 'no tiene evidencia de que una agencia gubernamental mexicana instalara el malware Pegasus en ningún dispositivo'; y, finalmente, que 'no hemos analizado equipos de teléfono celular para determinar si algunos intentos de infección fueron exitosos'".

Al respecto, Ron Deibert aseguró que la FGR usó fragmentos sacados de contexto de la documentación aportada a la Fiscalía para "sugerir engañosamente" que su investigación no encontró ataques con Pegasus en México.

"No entendemos por qué la Fiscalía ha elegido este momento para distorsionar nuestras declaraciones respecto de nuestras propias investigaciones precisamente cuando más evidencia ha emergido desde otras fuentes que documentan los ataques a la sociedad civil en México.

"Leemos estas declaraciones con perplejidad y sorpresa", declaró Deibert.

Esta semana se dio a conocer una investigación internacional que reveló que los celulares de 50 mil personas en diferentes países fueron blancos de Pegasus, de los cuales al menos 15 mil de periodistas, activistas, líderes sindicales, críticos del Gobierno, entre otros, se encontraban en México, entre 2016 y 2017.

Cincuenta de esos objetivos son personas cercanas al actual Presidente Andrés Manuel López Obrador, como su esposa Beatriz Gutiérrez Müller, sus hijos, tres hermanos, dos de sus antiguos choferes y hasta su doctor.