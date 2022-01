Refuerzo debe ser para vulnerables

El año pasado, la OMS rogó a los países ricos que declararan una moratoria en la oferta de dosis de refuerzo hasta finales de 2021, un llamamiento que fue ignorado casi totalmente.

La agencia dijo que su grupo de expertos en vacunas analizó la creciente información sobre las dosis de refuerzo y apuntó que con el paso del tiempo la protección de la vacuna disminuye. Varios estudios han mostrado en los últimos meses que las dosis de refuerzo restablecen los niveles de anticuerpos y ofrecen una fuerte protección contra una enfermedad grave, incluso contra las variantes delta y ómicron del coronavirus.

Programa de vacunación

- "Las dosis de refuerzo forman parte del programa de vacunación, pero no significa que se deban utilizar indiscriminadamente en todas las edades", comentó la doctora Kate O´Brien, directora de inmunización, vacunas y biológicos de la OMS. "Mantenemos nuestro mayor enfoque en la vacunación de los grupos de edad con mayor prioridad", comentó.

- La OMS también respaldó el uso de la vacuna de Pfizer y BioNTech en niños de hasta 5 años, en una dosis menor. Países como Estados Unidos y Chine autorizaron la vacunación de ese grupo de edad el año pasado.

GUTERRES:

El mundo está peor por Covid

En el inicio de su segundo mandato como secretario general de Naciones Unidas, António Guterres afirmó el jueves que el mundo está peor en muchos aspectos de lo que estaba hace cinco años por la pandemia del coronavirus, la crisis climática y las tensiones geopolíticas que han provocado conflictos en todas partes, aunque, a diferencia del presidente de Estados Unidos, no cree que Rusia vaya invadir Ucrania.

En una entrevista con The Associated Press, Guterres dijo que el llamado a la paz que lanzó en su primer día en el cargo, el 1 de enero de 2017, y las prioridades de su primer mandato — tratar de prevenir conflictos y atajar las desigualdades globales, la crisis del Covid-19 y un planeta con una temperatura cada vez más alta — no han cambiado.