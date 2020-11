Refuerzan tareas en las carreteras

McAllen, Tx.

El Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS), anunció operativo de vigilancia en carreteras con motivo de la celebración de Acción de Gracias, a celebrarse este jueves.

"Mientras nos preparamos para las vacaciones de Acción de Gracias, queremos recordarle a todos los texanos su deber de ayudar a mantener seguras nuestras carreteras", dijo el director del DPS, Steven McCraw.

"Las vacaciones pueden verse diferentes este año, pero aún depende de cada uno de nosotros obedecer las leyes de tránsito y hacer de la seguridad nuestra principal prioridad al volante", exhortó.

La Operación Esfuerzo de Prevención y Reducción de Accidentes (CARE) será puesta en marcha desde este miércoles y hasta el domingo, periodo en el que se incrementará notablemente la presencia de patrullas del DPS en las carreteras.

Los oficiales estatales han señalado que estarán atentos a los conductores que circulen a exceso de velocidad, en estado de ebriedad, que no usen el cinturón de seguridad, que no cuenten con seguro de daños y que no cumplan con la ley "Move Over, Slow Down" para proteger a oficiales y servicios de emergencias que se encuentren en el costado de la carretera con las luces intermitentes encendidas.

Antecedentes

El año pasado, durante el periodo de celebración de Acción de Gracias, el DPS emitió casi 60 mil advertencias y citatorios, destacándose que 6 mil 460 de ellas fueron por exceso de velocidad, 716 por infracciones del cinturón de seguridad y asientos para niños, 1 mil 247 por conducir sin seguro y 406 por violar la ley "Move Over, Slow Down".

- Además se registraron 304 detenciones por conducir intoxicados, 231 por delitos graves y la detención de 183 fugitivos.