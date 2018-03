Refuerzan seguridad de destinos turísticos

El coordinador nacional de Protección Civil de Gobernación, Luis Felipe Puente, informó que el gobierno Federal implementó el Operativo “Semana Santa 2018”, en el cual participan 87 mil elementos de Fuerzas Armadas, Policía Federal y personal de diversas dependencias federales.

En conferencia de prensa, el funcionario federal dijo que para estos días de asueto el operativo servirá para brindar seguridad en los destinos turísticos, playas y carreteras de todo el país donde además participarán 12 mil 460 elementos de los sistemas Estatales de Protección Civil.

“La Secretaría de la Defensa Nacional a través de las zonas militares, participa en el operativo, reforzando las actividades de vigilancia mediante patrullajes. Para ello, elementos militares se encargarán de vigilar calles y zonas concurridas las 24 horas del día durante todo el periodo vacacional”.

Aseguró que la Secretaría de Marina implementa el “Operación Salvavidas Semana Santa 2018”, en 145 playas del país, donde realizará patrullaje marítimo y terrestre para la salvaguarda de la vida de las personas en el mar y el mantenimiento del orden, con 129 puestos de socorro y rescate.

Mientras que La Policía Federal destina nueve mil elementos y cuatro mil vehículos, para los operativos “Cinturón”, “Carrusel”, “Radar y “Telurio”, para el uso del cinturón de seguridad, respetar los límites de velocidad y para los pasajeros que viajan a bordo de autobuses.

Puente dijo que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) realiza un monitoreo permanente de los cuatro mil 223 kilómetros de la red carretera federal.

El funcionario federal dijo que como parte del Operativo de Semana Santa se recomienda a la población no comprar gasolina en lugares no autorizados, no manejar cansado, y revisar mecánicamente el automóvil en que se trasladarán.

Además que la dirección de Protección y Medicina Preventiva al Transporte de la SCT aplicará una evaluación médica a conductores del autotransporte federal, para garantizar que estén en óptimas condiciones para conducir; y que un grupo de unidades móviles que recorrerán las carreteras federales para aplicar exámenes toxicológicos a los operadores.