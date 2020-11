Refuerzan los lazos con Ferias del Libro

Ciudad de México.

El Emirato de Sharjah y México han estrechado relaciones a través de la cultura. En 2019, nuestro país fue invitado de honor de la Feria del Libro Internacional de Sharjah (SIBF por sus siglas en inglés), mientras que en 2022 será Sharjah el protagonista de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara.

Este martes, Francisca Elizabeth Méndez Escobar, embajadora de México en los Emiratos Árabes Unidos (EAU), realizó un recorrido por la feria junto a Ahmed bin Rakkad Al Ameri, Autoridad del Libro de Sharjah. Ambas autoridades hablaron sobre cómo en el futuro podrían colaborar en más eventos culturales entre sus naciones.

En esta edición de la Feria, aunque no haya una editorial mexicana presente, se pudo observar una discreta presencia de nuestro país con representantes como Frida Kahlo.

En el stand de Ninawa for Publishing and Distribution, editorial de Siria, había un libro con Frida Kahlo en la portada, pero en Sharjah, cuando escuchan el nombre de Frida, la primera reacción de los locales es de sorpresa y señalan que se trata de un nombre árabe: Farida. Cuando se aclaró que no es Farida, sino Frida, Frida Kahlo, la sonrisa incómoda y el rostro desencajado revelaron que quizás la icónica pintora mexicana no es tan popular en los Emiratos Árabes Unidos.

Una joven emiratí que se ofreció a traducir un poco del libro dijo no conocer a la artista mexicana.

"¿Debería de?", preguntó. Mientras más leía parecía recordar una película sobre la pintora protagonizada por Salma Hayek, a quien sin problemas mencionó.