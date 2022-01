Refuerzan Guerrero... pero sin patrullas

"Lo que nos dijo el funcionario del Gobierno estatal es sumamente grave", señaló el presidente de la Federación de Cámaras de Comercio (Fecanaco) de Guerrero , Alejandro Martínez Sidney, tras una reunión en la que participaron el subsecretario y el de Turismo estatal, Santos Ramírez Cuevas. En el encuentro, en el que se abordó el incremento de secuestros en Acapulco, también estuvieron el vicepresidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio (Concanaco), Javier Saldívar Rodríguez, y el líder de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco), Raúl Iracheta. Martínez Sidney afirmó que el funcionario les dijo que se cuenta con suficiente personal, armamento y demás equipo, pero no con patrullas , por lo que se tendrían que adquirir por parte del Gobierno del Estado, o bien, que las envié la Federación.

Desde noviembre pasado, el Gobierno federal desplegó a alrededor de 800 efectivos de la Marina y el Ejército en la entidad, pero éstos no han podido participar hasta ahora en forma activa en los operativos contra el crimen organizado que azota a Guerrero por falta de unidades, dijo Irving García Lozano, subsecretario de Seguridad, a líderes empresariales en una reunión.

"Nosotros vamos a enviarle un escrito al Presidente Andrés Manuel López Obrador y a la Gobernadora Evelyn Salgado para que doten de patrullas a los marinos y Ejército, que según nos dijeron están parados", expresó el empresario. El 4 de noviembre de 2021, el Secretario de Marina, Rafael Ojeda Durán, y la Gobernadora Evelyn Salgado, pusieron en marcha el operativo "Refuerzo 2021" con casi tres mil elementos del Ejército Mexicano, la Marina, la Guardia Nacional y la Policía Estatal, para realizar acciones del combate a la delincuencia en los municipios de Acapulco, Chilpancingo e Iguala, los más afectados por la violencia.

"Esos 800 elementos de seguridad que no tienen patrullas para moverse forman parte de ese operativo del mes de noviembre", dijo Martínez Sidney. Además de las carencias de las fuerzas federales para combatir a la delincuencia, el subsecretario reveló a los empresarios que hasta el momento no ha habido una buena coordinación con la Fiscalía General del Estado. "Nos dijo (Irving García) que ellos han detenido a presuntos extorsionadores en Acapulco y a los tres días son liberados por el Agente del Ministerio Público, que no tienen la capacidad para iniciarles un proceso", señaló tras salir de la reunión que duró dos horas en las instalaciones del C-5 en Acapulco.

Ahí, el subsecretario de Seguridad les informó que en las labores de inteligencia que están realizando para enfrentar a las bandas de la delincuencia se detectó tres tipos de modus operandi que utilizan para extorsionar a los empresarios. Lo hacen a través de llamadas telefónicas, que la mayoría provienen de fuera del Estado, la otra con mensajes escritos y otros de manera presencial. Martínez Sidney señaló que en la reunión presentaron una lista de 28 empresarios de Acapulco que en estos momentos están sufriendo extorsiones e intimidaciones.

"Se le dieron todos los datos al subsecretario para que se realicen las investigaciones", expuso. Los empresarios pidieron una próxima reunión con el Secretario de Seguridad, el Capitán Evelio Gómez Mendez, y con la Fiscal General del Estado, Sandra Luz Valdovinos. En tanto, a través de un comunicado que dio a conocer el presidente nacional de la Concanaco, Héctor Tejada Shaar, se condena la situación de violencia e inseguridad que padecen los habitantes de Guerrero, y en especial los empresarios de Acapulco. Tejada señaló que cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública revelan que durante 2021 se registraron en Guerrero 196 delitos de extorsión y 14 secuestros.