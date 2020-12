Refuerzan fondo a becas por 150 mdp en Reynosa

El Programa Municipal de Desarrollo Social en Becas Escolares 2021 estará disponible para los nuevos registros y reinscripción de beneficiarios, del 7 al 22 de enero del próximo año, con un fondo de 150 millones de pesos, 10 millones más que el año anterior.

La Beca del Gobierno Municipal cubre a alumnos de instituciones escolarizadas y en el nivel declarado, beneficio económico que será depositado en 5 dispersiones bimestrales; con un detalle importante, los alumnos que se reinscriban deberán conservar su tarjeta original.

Únicamente los nuevos beneficiarios del programa en el 2021 obtendrán un plástico bancario, que se entregará a domicilio, donde el Municipio y todo el proceso de inscripción será por medio del enlace www.reynosa.gob.mx/becasmunicipales.

El cumplimiento de las Bases es obligatorio para los nuevos aspirantes, así como para los de reingreso, quienes deben contar con los documentos originales enlistados y tenerlos escaneados al momento de acceder al enlace virtual de inscripción.

Las Becas del Gobierno Municipal, que preside la Dra. Maki Esther Ortiz Domínguez, están dirigidas a alumnos desde preescolar hasta universidad, estudiantes de arte y practicantes del deporte, que cumplan con los requisitos de la Convocatoria 2021, y tendrán uno o dos días para inscribirse, según el nivel educativo.

Suman 170 Millones

El Gobierno de Reynosa ha destacado a nivel nacional con el Programa Municipal de Desarrollo Social en Becas Escolares, que es considerado un modelo de réplica por su innovación, en virtud de transformar el nivel de vida y contribuir al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible, que la ONU promueve.

En el 2021, este programa incrementará su beneficio a la comunidad, así lo dio a conocer la Alcaldesa de esta ciudad: "Donde vamos a aumentar presupuesto es en Becas, vamos a pasar a 150 Millones de Pesos de inversión municipal más otros 20 Millones que donan constructores que ayudan en el DIF, para gente con discapacidad e hijos y hermanos de personas que cumplen una sentencia judicial".

"Eso hace que tengamos 170 Millones de Pesos en Becas", dijo a nombre del Gobierno de Reynosa, la Presidente Municipal, Maki Esther Ortiz Domínguez.

"Vamos a continuar con la pandemia y necesitamos estar concentrados en ayudar a la persona humana, a los grupos vulnerables, a las colonias, al Sector Salud, hasta que salgamos de esto; aumentamos el programa de atención a los ciudadanos porque es nuestra realidad hasta que salgamos de la pandemia vamos a tener que priorizar diferente", reafirmó la Alcaldesa.

Enfatizó que Reynosa es una ciudad muy grande, que requiere de muchos esfuerzos, pero se ha logrado un gran aumento en cuestión de resultados a la población.

"Ojalá que las administraciones futuras tengan una meta de que no puedan hacer menos de Mil Millones de obra pública al año, de que no pueden dar menos de 170 Millones de Becas Municipales, que no pueden invertir menos de 200 Millones a favor de los grupos vulnerables, que no pueden invertir menos de 200 Millones en rehabilitación de escuelas", dijo.

A partir del 7 de enero del 2021 y hasta el día 22 del mismo mes estará vigente la Convocatoria de Becas del Municipio, para apoyar la educación de niños y jóvenes desde Kinder hasta universidad, para que todos en esta ciudad tengan mayores oportunidades de desarrollo y un mejor futuro para sus familias.

