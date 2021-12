Refuerzan búsqueda de los desaparecidos

Los colectivos de personas desaparecidas en Reynosa realizaron durante este año diversas labores exigiendo mejores campañas de difusión y de atención a las denuncias, además de que debajo del puente vial del Bulevar Morelos y Alvaro Obregón persiste el "mural de desaparecidos".

Este último tiene fotografías, fichas de investigación, y un cartel gigante donde los familiares colocan mensajes de apoyo. "No descansaré hasta encontrarte, nadie en la familia te olvida", "Desde que te fuiste no soy igual, pero sigo de pie, no me rendiré", "Todos te extrañamos", son algunas de las frases que destacan.

Recientemente la Fiscalia de Tamaulipas informó que se han realizado en este último año 315 operativos de búsqueda y localización de personas por parte de la Comisión ESTATAL de Búsqueda de Personas.

Por ello, la pantalla surge como un intentó más de encontrar a los que hoy se buscan.