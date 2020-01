Refrescan sonido de Garibaldi

Rescatar los sonidos mexicanos y elevar la cultura nacional es el propósito de los ocho jóvenes que conforman la nueva generación del grupo Garibaldi, conocidos como GBLI.

Para lograrlo, los integrantes están remasterizando los covers que hicieron famosa a la banda en los años 80 y 90.

"Los clásicos no pasan de moda, entonces lo que se está haciendo para conquistar a las nuevas generaciones es crear las canciones con arreglos diferentes, nuevas propuestas en cuanto a lo vocal y musical", afirmó Jean Carlo, uno de los integrantes, en entrevista.

"Lo esencial es traer de regreso el género mexicano para que los más contemporáneos comiencen a conocerlo a través de nuestro punto de vista", agregó Ana.

Su primer lanzamiento fue "La Ventanita", que, lejos de apostar sólo por mezclar ritmos urbanos para atraer la atención de las jóvenes, buscan mandar mensajes positivos y contagiar energía con sus ritmos.

"Queremos marcar la diferencia de que no somos un grupo más interpretando urbano, sino que tenemos ese sonido que ya no se está escuchando en la actualidad, que no es reguetón, pero es muy sano, que todos los mensajes sean de fiesta, no de doble sentido", expresó Perla.

"En su tiempo, Garibaldi fue un grupo que promocionaba lo mexicano y, hoy en día, el reguetón es muy latino. Nosotros, al ser una agrupación de algo que ya existía, creo que musicalmente debemos impactar con algo nacional", completó Javier.

Perla, Issa, Ana, Karla, Efraín, Jean, Javier y Arturo no temen a ser comparados con las pasadas versiones de Garibaldi, incluso han utilizado las críticas que han recibido para mejorar, según comentaron.

"Sabemos que habrá críticas buenas y malas, pero todo siempre es para mejorar y aprender de esas opiniones.

"Todo sirve, agarramos las que sean más objetivas para crecer como grupo y como personas", compartió Ana.

Al ser ocho personas dentro del proyecto, las diferencias de opiniones surgen; sin embargo, su secreto para enfrentarlas y evitar conflictos es ejercer la comunicación.

"Siempre intentamos hablar cada determinado tiempo o cada que consideramos que existen ciertos roces. Si uno se siente incómodo, decidimos organizar una junta entre todos, lo hablamos y solucionamos en el momento.

"La comunicación es la base para cualquier buena relación y eso es lo que aplicaremos nosotros siempre", sostuvo Ana.

Luego de lanzar varios covers, el conjunto comenzará a promocionar temas inéditos, y dar con ello una oferta diferente a la que se conoce.

"Tenemos una canción inédita compuesta por Aleks Syntek que nos regaló y otras sorpresas más que vienen.

"En sí todas las canciones que lanzaremos son muy distintas, pero transmitirán fiesta y alegría, eso sí", sostuvo Arturo.

GBLI se presentarán próximamente en recintos de la Ciudad de México y el País.