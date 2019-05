Refrescan a Kalimán; se enfrenta al crimen organizado

Querétaro, México.- En sus nuevas historias de cómics, Kalimán se enfrentará a los problemas de violencia en el mundo y al crimen organizado infiltrado en los gobiernos.

El superhéroe de la radio mexicana tendrá como enemigos a los problemas que vive México actualmente, pero les dará una explicación basada en conspiraciones.

"Más que al narco, se va a enfrentar a las cabezas que están detrás, en pleno siglo 21. Su enemigo será 'La Araña Negra', que no será una persona, sino toda una organización.

"Esta tendrá sembrados personajes del crimen organizado, en grupos de poder en los países clave que manejan al mundo, como los del G8, en los parlamentos e incluso como presidentes", adelantó en entrevista Édgar David Aguilera, vocero del personaje.

Ante las transformaciones del mundo, el héroe del lema "serenidad y paciencia" tendrá que ensuciarse las manos, por lo que su historia llevará más violencia en los dibujos de Roberto Castro.

"Aunque no nos encanta, hay más violencia explícita. Antes era una premisa que no fuera así, pero no incluirlo sería como no contar las cosas como son. Incluso hay sacrificios humanos", comentó Aguilera.

Los nuevos números de Kalimán se estrenaron en la Conque 2019, con la presentación del primero de cuatro tomos de una primera saga, donde se cuentan los orígenes del personaje y la historia de sus padres.

La historia se basa en las notas originales de Modesto Vázquez González, creador primigenio, que ambientó la historia en la India de hace 100 años, para después dar paso a la historia del regreso del héroe a esta época.