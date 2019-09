Refrenda apoyo el gobernador

Tenemos que asegurarnos de que existe mayor inclusión familiar, inculcar los valores esenciales con los que fuimos educados, el valor de la honestidad, del respeto y de la tolerancia . Francisco García Cabeza de Vaca, gobernador de Tamaulipas

Soto la Marina, Tam.- El gobernador Francisco García Cabeza de Vaca acompañó al presidente López Obrador a su llegada en Tula y en su despedida en Soto la Marina, a quien le refrendó su apoyo, y recalcó las virtudes que el estado de Tamaulipas ofrece a la nación, como el ser de los primeros estados en generación de empleo, sexto lugar en atracción de inversión extranjera, segundo lugar en generación de energía eólica, y el segundo contribuyente con 275 mil millones de pesos en impuestos a la Federación.

"He compartido con usted muchas de las políticas públicas que este gobierno está implementando su gobierno y tienen que ver con el nombre de la que era antes Secretaría de Desarrollo Social, ya no se llama así, desde el inicio de mi administración se llama Secretaría de Bienestar Social, como que algo anticipaba yo que iba a ser usted presidente", comentó.

Del mismo modo, García Cabeza de Vaca se comprometió en el combate a la corrupción, y destacó que durante los primeros tres años de su gobierno se han podido recuperar más de dos mil 500 hectáreas ocupadas ilegalmente por parte de particulares lo cual se traduce en más de dos mil 700 millones de pesos.

"En mi gobierno no vamos a permitir ilegalidades, no vamos a permitir invasiones a terrenos de privados, eso no es posible porque eso ahuyenta la inversión extranjera, eso limita la inversión de los ganaderos y de los agricultores que tanto esfuerzo le han metido al campo tamaulipeco", advirtió el mandatario estatal.

Enfatizó que desde el inicio de su administración, el Gobierno del Estado ha trabajado en la reconstrucción del tejido social, como una herramienta fundamental para la recuperación de la paz en el estado.

"Tenemos que restablecer el tejido social, tenemos que asegurarnos de que existe mayor inclusión familiar, inculcar los valores esenciales con los que fuimos educados, el valor de la honestidad, del respeto y de la tolerancia", dijo el mandatario tamaulipeco.