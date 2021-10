Refrenda Américo Villarreal interés en la candidatura

Entrevistado en la Plaza de Armas de Tampico, el aspirante señaló que está listo para participar, pero dependerá de la voluntad de los tamaulipecos, "desde luego que me voy a registrar".

Señaló sentirse honrado con los tamaulipecos por haberle dado la confianza para llegar al senado y menciona que no ha quedado mal, más aún que está presidiendo la comisión de Salud, "sobre todo en un momento muy importante como es la pandemia y sé que tenemos la capacidad y el conocimiento para mejorar las condiciones de salud".

Dijo que no se descarta una alianza con el Partido Verde Ecologista de México y el Partido del Trabajo, "hay una muy buena empatía y yo espero que la cúpula de nuestros partidos mantengan esta alianza que sería muy beneficiosa".

Cuestionado sobre si Rodolfo González Valderrama le está dando alcance en las encuestas, el senador precisó; "no he visto encuestas, después vamos a hacer el señalamiento... Después de que él tuvo esta designación como Súper Delegado, no sé si eso haya variado en una situación de las encuestas".

Asimismo Villarreal Anaya, refirió que esta confiado en la veracidad de las encuestas que realiza Morena para designar a candidatos, pues señala que fue delegado en el estado de Sinaloa y lograron sacar adelante el proceso, "tenemos plena confianza en el proceso de selección de nuestro partido que es Morena".

Por último el senador informó que la última semana de octubre o la primera de noviembre deberá salir la convocatoria para aquellos que quieran participar en la búsqueda de la gubernatura tamaulipeca.