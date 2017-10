Reforzarán la vigilancia por Buen Fin

Tampico, Tam.- La Policía Estatal de Tamaulipas reforzará la vigilancia en la zona de mayor afluencia comercial y para ello se destinarán elementos y cuatro unidades ligeras, pues hacer rondines a pie no es la mejor opción, dio a conocer el delegado del referido cuerpo policial, Alejandro Beaven Magaña, quien al hacer un recorrido junto al presidente de la Canaco hizo el compromiso de mayor seguridad en la zona centro de la ciudad, sobre todo durante el Buen Fin que inicia el 17 de noviembre y concluye el 20 del mismo.

Beaven mencionó que el representante camaral solicitaba que se realizaran recorridos de vigilancia a pie, sin embargo consideró que ésta no es una alternativa viable porque la movilidad es lenta para inhibir a los delincuentes, por lo que expresó se utilizarán cuatro vehículos ligeros, dos cuatrimotos y otras dos motocicletas de menor tamaño.

"Estaban pidiendo rondines a pie no hay cobertura es muy lento... Son cuatro motos y dos de las chiquitas esas no se mueven del centro.Tengo cuatro dos en moto y dos en cuatrimoto", indicó.

Asimismo indicó que la coordinación de la vigilancia en negocios del centro de la ciudad continuará porque se debe de implementar una estrategia de seguridad efectiva para garantizar vigilancia para propietarios de comercios pero también para habitantes de diferentes colonias en Tampico.

"Se trata también de entender que no está tan fácil... No es una calle son todas las calles del centro y no puedo descuidar ciudadanía, los comercios ni pasos de lancha, ni bancos,ni nada".

----

Botones de pánico aún sin enlace al C4

>Hasta el momento los empresarios no logran contar con los sistemas de circuitos cerrados conectados al Centro de Control, Comando y Cómputo, así tampoco los botones de pánico, incluso se prevé que para el próximo "Buen Fin" no contarán con este servicio de seguridad.

>Se trata de al menos 200 empresarios que ya cuentan con el sistema de vigilancia actualizado y en espera de ser conectados al C4, sin embargo esto no ha sucedido debido a que Seguridad Pública del Estado no ha entregado la información necesaria para desarrollar este programa.