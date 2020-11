Reforzarán revisión en los edificios en Tampico

Tampico, Tam.- Después del desplome de una marquesina en un edificio de cuarterías en donde fueron evacuadas 21 personas, el alcalde de Tampico, Jesús Nader Nasrallah dijo que continuarán con las revisiones de edificios, esto aunque los propietarios se molesten.

Señaló que lo ocurrido el jueves en la medianoche en la colonia Mainero, es una muestra de que se deben de realizar las reparaciones y mantenimiento que Desarrollo Urbano municipal les indica.

Precisó que los trabajos de revisión se extenderán, pues hasta el momento sólo se han enfocado a los edificios de la zona centro de la ciudad.

"No hacen caso, hasta se molestan cuando les hacemos alguna indicación pero vamos a seguir. A veces las recomendaciones que hace la Secretaría de Desarrollo Urbano son necesarias para algunas construcciones que a veces hacen a las escondidas o que se niegan a obedecer y luego que les dicen algo se molestan. Me ha tocado hacer las recomendaciones a algunos usuarios y se molestan creen que es sólo por molestar pero no es así, es por su seguridad como lo ocurrido en la Mainero", refirió.

Por ello es que dijo que van a seguir con las revisiones a edificios viejos que hasta el momento se han hecho en el primero y segundo cuadro de la ciudad pero ahora lo van a extender hacia las colonias, sobre todo donde les emitan reportes de riesgo.

Menciona Nader Nasrallah, que la gente debe hacer conciencia y sin ser notificados, deben de realizar mantenimiento a sus construcciones, ya que con ello protegen las vidas de las personas.