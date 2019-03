Reforzará BP vigilancia con 600 mdd en Laredo

Laredo, Tx.- Se invertirán más de 600 millones de dólares para reforzar la vigilancia en la frontera con México agregando más agentes de la Patrulla Fronteriza, más cámaras, lanchas, eliminación de la caña en la orilla del río Bravo y más tecnología.

El paquete incluye el despliegue de tecnología avanzada entre los puertos de entrada, el financiamiento para las nuevas instalaciones de la Patrulla Fronteriza (BP), así como el tratamiento de los problemas relacionados con el reclutamiento, retención y reubicación de agentes.

"Como miembro del Congreso, represento a más de 290 millas de la frontera suroeste", dijo el congresista Henry Cuéllar.

Agregó que el Distrito 28 del Congreso es el hogar de muchos hombres y mujeres valientes de la Patrulla Fronteriza que arriesgan sus vidas todos los días. "Me he reunido con muchos de estos agentes que me han dado a conocer lo que creen que es necesario para facilitar su misión de proteger la frontera. Para asegurar nuestras fronteras de manera efectiva, debemos implementar tecnología avanzada de seguridad fronteriza, equipar adecuadamente a los agentes, así como reclutar y retener agentes de calidad. He incluido fondos y un lenguaje que fomenta las inversiones en tecnología de seguridad fronteriza efectiva y en nuestros agentes de la Patrulla Fronteriza".

Respecto a los salarios, la propuesta incluye aumentar el salario de los trabajadores federales como parte del proyecto de ley de gastos de Seguridad Nacional del año fiscal 2019 que otorga un aumento promedio de 1.9 por ciento a los empleados del gobierno. Esto incluye aumentos de salario necesarios para los agentes de la BP.