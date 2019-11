Reforzada seguridad fronteriza

Hay reuniones diarias en el regimiento para ver cuáles son las áreas que se van a inhibir, las áreas que se van a interdecir, las áreas que se van a hacer operaciones sectorizadas, y hay un programa bien estructurado que diario rinde un documento de lo que se hizo y puntualmente por horarios . Augusto Cruz Morales, secretario de Seguridad Pública de Tamaulipas

Cd. Victoria, Tam.- El titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Augusto Cruz Morales, dio a conocer que en días recientes fueron enviados elementos adicionales de la Policía Estatal para reforzar las acciones de vigilancia y combate al crimen organizado en la ciudad de Nuevo Laredo, en donde tan solo el martes fueron detenidos dos sujetos en un operativo de vigilancia, luego de varios días de situaciones de riesgo.

"Acabamos de enviar 180 la semana pasada más los que ya había ahí, hay un promedio de 400 a 500 elementos nada más para la ciudad, aparte del Ejército", mencionó el secretario de Seguridad Pública en esta capital tras asistir al desfile conmemorativo de la Revolución Mexicana.

"La estrategia es así, ellos la llevan (el Gobierno de la República), ellos la coordinan, y nos conjuntamos para operar juntos con ellos", precisó.

Un policía estatal resultó herido tras los enfrentamientos más recientes en aquella localidad fronteriza, el cual se encuentra fuera de peligro; "afortunadamente se está recuperando bien, afortunadamente llegó a un hospital, el hospital lo atendió... pasó a quirófano y a la salida del quirófano nos dijeron que estaba fuera de peligro".

Fue a las 19 horas del martes cuando se reportó una agresión a elementos de la Policía Estatal luego de que estos acudieran a un centro comercial donde se reportó el robo de vehículos.

Desde el jueves de la semana pasada se llevan a cabo bloqueos viales e incendio de vehículos por parte del Cartel del Noreste y su brazo armado, la ´Tropa del Infierno´, en distintos puntos de Nuevo Laredo.

El vicealmirante Cruz Morales dijo que por parte de la Secretaría de Seguridad Pública estatal se colabora con las autoridades federales en la estrategia para el combate a estos grupos delincuenciales.

"Hay reuniones diarias en el regimiento para ver cuáles son las áreas que se van a inhibir, las áreas que se van a interdecir, las áreas que se van a hacer operaciones sectorizadas, y hay un programa bien estructurado que diario rinde un documento de lo que se hizo y puntualmente por horarios", dijo.

Por otro lado Cruz Morales dijo no contar con información sobre la supuesta detención de Juan Gerardo Treviño alias ´el Huevo´, presunto líder del CDN, "eso es lo que lanzan las redes, nosotros no tenemos información concreta de que haya sido así, hubo también una agresión a Sedena y eso lo confabulan o lo maquillan con que era eso, pero no podemos decir que era o no era".