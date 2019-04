´Reforma no me dictará la agenda´, dice AMLO

Ciudad de México.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador arremetió en sus críticas al periódico Reforma, al decir que este medio no le dictará la agenda y que va a terminar como un pasquín.

Al ser cuestionado sobre por qué tardó en expresarse sobre la masacre de Minatitlán, el Mandatario federal dijo que el ABC de su Gobierno es no a la corrupción, sí a la justicia y sí a la paz y la tranquilidad, pero afirmó que sus adversarios, los conservadores y la prensa fifí quisieran que abandonara sus propósitos fundamentales.

"El ABC, no a la corrupción, sí a la justicia, sí a la paz y la tranquilidad".

"Mis adversarios, los conservadores, la prensa fifí, quisieran que yo les hiciera caso y que abandonáramos nuestros propósitos fundamentales, yo he ido a Minatitlán 50 veces, más que ningún otro dirigente social, político, porque tenía yo programado ir ya, además están atendiendo el problema desde el primer momento, pero no va a ser Reforma quien me dicte la agenda, quien me ponga la agenda", indicó.

"Vean el Reforma de hoy o de ayer, el Reforma hablando de ética pública, en la primera plana una manta en donde hay una amenaza a mi persona y pone la dirección de mi casa, que dicho sea de paso es de dominio público, pero por qué poner la manta con la dirección, no lo hicieron otros medios ¿No les parece de mal gusto? ¿Dónde está la ética? ¿Qué no se la dan de gente de bien? No, es un conservadurismo muy peculiar, no quiero agregar un adjetivo porque entonces sí sería nota, pero imagínense eso, yo entiendo que haya amenazas, yo no tengo enemigos ni quiero tenerlos, tengo adversarios y ofrezco disculpas porque tengo que trabajar para garantizar la paz y la tranquilidad, no odio a nadie, pero llevar las cosas a esos extremos. ¿O todo se vale? Yo no tengo ningún problema, o sea lo estoy comentando porque se dan baños de pureza y lo que más rechazo, detesto, es la hipocresía, eso es el tema pues, la hipocresía en el conservadurismo, pero voy a ir a Minatitlán y les aseguro que la gente de Minatitlán sabe", agregó.

"Ese periódico si sigue así va a terminar como un pasquín, ojalá y rectifiquen".

Previamente, al abrir su conferencia, el Presidente dijo que hay una campaña del "flanco derecho", del "núcleo conservador", para que no le vaya bien.