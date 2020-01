Reforma judicial no debe ser un cheque en blanco: Diego Valadé

Dice que la ley es "fuente de impunidad" y no se le puede pedir "respuestas ecaces a autoridades maniatadas" por un orden normativo que ha fracasado y, sobre esta experiencia, propone que la reforma de justicia penal en gestación incluya un órgano de seguimiento que examine errores y aciertos, "y no entreguemos un cheque en blanco a las autoridades judiciales".

En entrevista con EL UNIVERSAL, quien también es miembro de El Colegio Nacional, de la Academia Mexicana de la Lengua, así como presidente del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional, dice que desde hace décadas "es muy difícil el acceso a la justicia" y ello explica las protestas como, por ejemplo, de padres de niños enfermos, para quienes no hay atención diligente por parte de la autoridad jurisdiccional.

Hay reacciones en contra de versiones sin autor de reforma de justicia penal, ¿cuál es su punto de vista?

—Si el sentido de las reformas que se plantean o se plantearán en un futuro cercano, es de fortalecer la capacidad de respuesta del Estado, ante el delito, estoy convencido de que deben ser analizadas con mucha seriedad, con un sentido constructivo y que todo aquello que se considere compatible con los objetivos y el Estado de derecho conviene aprobarlo. Existe en la Constitución un precepto, como el que aparece en la fracción novena del aparato A, del artículo 20, que señala que toda prueba obtenida con violación de los derechos fundamentales se considera nula. Quien viole derechos humanos debe ser objeto de sanción, pero cuando los derechos que se violan son los del delincuente, la sola violación no convierta al hampón en inocente, y eso es lo que ocurre en este momento.

¿Otro enfoque?

—Como ejemplo, si se detiene a personas en agrancia en posesión de droga, contrabando, armas, dinero en efectivo en grandes cantidades, que por lo general corresponde al tráco de droga o al ejercicio de actos de extorsión. Si se captura a personas así, pero no hubo por decir algo, orden de cateo, la falta de la orden de cateo puede dar lugar a una sanción con relación a quién entró sin ésta, pero no signica que las personas que hayan estado en posesión de armas, drogas, contrabando y dinero de origen ilícito se conviertan en inocentes y queden impunes, que es algo que infortunadamente viene pasando con mucha frecuencia. Nosotros exigimos como sociedad respuestas ecaces, pero no podemos pedirle respuestas ecaces a autoridades maniatadas.