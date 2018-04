Reforma energética sube costo de fletes

El aumento en el costo de combustible en el país, afecta directamente los precio de los productos que llega a la frontera y al final el consumidor tiene que pagar más.

En el interior del País el combustible cuesta cuatro pesos más que en la frontera, mientras que en los municipio fronterizos de Tamaulipas, poco a poco ha ido a la alza al quitar la homologación con los Estados Unidos.

Santiago González Cavazos, vocero de la central de abastos, comentó que al ser mercancía que viene del interior del país, aumenta el costo del flete.

"Nos afecta definitivamente en la parte proporcionar que le corresponde al costo de la mercancía, es decir si el costo del flete es un 5 por ciento del costo de la mercancía en esa parte viene afectando", dijo.

No solamente el costo del traslado afecta, si no también la distribución local de los productos, por lo que la reforma energética no ha traído beneficios al menos en la reducción de los precios de los combustibles.

"Definitivamente cuando se programan las reformas y cosas de ese tipo de tienen con expectativas positivas, pero tenemos que entender que estamos en una globalización y que nos vemos afectados por situaciones externas y repercuten en los precios del producto", expresó.

El vocero de la central de abastos, comentó que no tiene un estimado de los costos de fletes de cada producto que llega a la central de abastos, ya que bien en de diferentes partes del país y además se incrementa de acuerdo a la oferta y demanda de producto.