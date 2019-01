Reforma energética no dio los resultados ofrecidos: López Obrador

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que la reforma energética impulsada en la pasada administración federal no generó más inversión ni aumentó la producción, como se había ofrecido.

"La reforma energética resultó un rotundo fracaso y no es un asunto ideológico o político, son los datos duros; sin duda se cayó la producción porque no funcionó la reforma energética", dijo en conferencia de prensa.

Señaló que la postura es la de no rescindir convenios sino de "convencerlos de que cumplan con los contratos y a los tecnócratas decirles que no hicieron bien su trabajo; lo menos que les podemos decir es que fueron quimeras que con la reforma energética iba a aumentar la producción, iba a llegar la inversión, íbamos a estar mejor; eso no sucedió".

Acompañado por integrantes de su gabinete, indicó que por primera vez se tiene que importar petróleo crudo, en particular el ligero, para las refinerías del país, "esto en noviembre, diciembre; llevaba años que esto no sucedía", pero afirmó que esta situación es atendida de manera integral.

En cuanto al robo de combustible, López Obrador comentó que también se revisa "lo del posible huachicoleo en la venta del crudo", toda vez que, abundó, esta es una "plaga" que invadió diferentes actividades y áreas del gobierno.

Dijo que se atiende este flagelo en todas sus manifestaciones y en coordinación con diferentes instancias federales, pues se trata de un asunto que "debemos resolver rápido", porque "no estamos durmiendo, estamos trabajando para regresar a la normalidad lo más pronto posible".

En Palacio Nacional, reiteró que su administración no permitirá la corrupción ni la impunidad, por lo que se investiga todo lo relacionado con ello "y de manera especial, todo lo vinculado con el robo de combustible, a todos en general, a todos los que intervienen en las actividades de distribución, venta de combustible, vigilancia, a todos", enfatizó.

Sin embargo, aclaró, no se busca hacer escándalos, "no queremos el sensacionalismo, queremos actuar con mucha responsabilidad; esto significa que no va a haber impunidad, trátese de quien se trate, pero sin show, sin espectáculo".

Resaltó que las acciones que se toman eran necesarias, toda vez que la práctica de este ilícito se estaba convirtiendo en normal, pero que ahora se combate el mercado negro que ha llevado, incluso, a vender más combustible que antes y ahora Pemex tiene una mayor facturación.

El Ejecutivo federal comentó que entre varias acciones se tiene el proyecto de crear nuevas terminales de almacenamiento, así como adquirir más unidades para trasladar el combustible, lo cual se realizará con transparencia y legalidad.

También recordó que estas acciones son reforzadas con programas sociales en diversas comunidades donde algunas personas se vieron obligadas por las circunstancias a relacionarse con esta práctica, a fin de que estas personas tengan las opciones para adquirir recursos de manera lícita.

Por ello, el presidente adelantó que en breve acudirá a algunas de estas comunidades cercanas a donde pasan los ductos del combustible.

Tras asegurar que "vamos hacia la normalidad, que vamos avanzando", indicó que se pueden "echar las campanas al vuelo, pero sí decirles que tenemos el control de la situación; que tengan confianza, que esto lo vamos a resolver fundamentalmente con el apoyo y cooperación de todos".

Respecto al crecimiento económico, López Obrador enfatizó que "nos va a ir muy bien", porque el factor de combate a la corrupción ayudará mucho en el crecimiento.

Refirió que del inicio de la administración a la fecha, en casi 45 días, se ha apreciado la moneda mexicana en 1.30 pesos con relación al dólar, además de ser una de las monedas que más se han apreciado en el mundo.

Por ello, pidió que los análisis en la materia y proyecciones se realicen de manera seria, pues "yo acepto los desafíos. Si ellos dicen dos puntos, a ver, uno por ciento, yo digo más de dos, o sea, digo el doble, y está grabado, entonces vamos a ver quién tuvo la razón".

En cuanto al programa Tandas para el Bienestar, anunciado ayer, precisó que se tiene considerado un presupuesto de seis mil millones de pesos para otorgar créditos de seis mil pesos.

"Si un pequeño comerciante necesita comprar un refrigerador, una estufa, un triciclo, lo que se requiera, se le da este apoyo; transcurren tres meses, empieza a pagar 500 pesos mensuales, sin intereses, en un año termina y ya recibe más", agregó.