Reforma eléctrica, un ´gran peligro´: Urzúa

Urzúa confió en que la iniciativa presidencial será modificada, porque desde su punto de vista, el Gobierno federal sabe que se pasó con dicha propuesta.

"Desgraciadamente la inversión privada no es lo que deberíamos tener y esto va a ser, si no la puntilla, si va a ser un fuerte, y va a detener aún más la inversión que tanto necesitamos. Yo espero que no se concrete, supongo que, la verdad no sé, yo tengo muchas esperanzas de que no se va a concretar.

"Y si se concreta, bueno, ciertamente yo creo que hasta el propio Gobierno siente que se pasó y va a haber una serie de cambios en la contrarreforma, pero bueno, esperemos que no se dé. Este es el gran peligro que enfrenta México, al menos en mi punto de vista, que enfrenta México ya", afirmó.

De acuerdo con asistentes al encuentro, Urzúa dijo que la reforma eléctrica sería el error más grande de todo el sexenio por los efectos en el corto, mediano y largo plazo.

IMPACTO AMBIENTAL

El exfuncionario señaló que el Gobierno está subestimando lo que puede pasar con el rechazo a las energías limpias y reiteró que de aprobarse, la propuesta tendría un fuerte impacto ambiental, ocasionaría un largo y costoso proceso legal por las indemnizaciones que se tendrían que cubrir, y todo esto por defender a una paraestatal que no tiene ni los recursos ni la eficiencia para asegurar el suministro eléctrico en todo el País.