Reforma eléctrica, tema de interés nacional no de la ambición de "malandros o fifís": AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que tema la reforma a la Ley de la Industria eléctrica es de interés nacional, no de "malandros o fifís", por lo continuará con su propuesta de fortalecer a la CFE y acabar con la corrupción.

"Es un asunto de interés nacional, no de, con todo respeto, la ambición de malandros y fifís, vamos a continuar con esto y ofrecemos disculpa, por lo que estamos haciendo, porque si no todos vamos a pagar muy caro por la corrupción y vamos a heredar un país desecho, no, tenemos que entregar buenas cuentas... y vale más que se vayan acostumbrando, porque somos muy perseverantes".